Gözyaşlarıyla helallik istemişti! Yoğun bakımdan çıkan İbrahim Tatlıses'ten ilk fotoğraf

Düzenleyen: Ceylan Yıldız / Kaynak: 2.sayfa 14 Temmuz 2024 13:20 - Güncelleme: 14 Temmuz 2024 13:26 - Güncelleme:

İbrahim Tatlıses, Kalp Ameliyatı, Sağlık Durumu, Haber

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Son dönemde kızı Dilan Çıtak ile yaşadığı sorunlarla gündeme gelen İbrahim Tatlıses, kalbindeki rahatsızlık nedeniyle ameliyata alındı. 2,5 saatlik operasyonla kalp kapakçığı değiştirilen şarkıcının durumunun iyi olduğu öğrenildi. Usta sanatçının ameliyattan sonra ilk görüntüsü de ortaya çıktı.