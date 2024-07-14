Gözyaşlarıyla helallik istemişti! Yoğun bakımdan çıkan İbrahim Tatlıses'ten ilk fotoğraf
Magazin Haberleri / 2.sayfa
Son dönemde kızı Dilan Çıtak ile yaşadığı sorunlarla gündeme gelen İbrahim Tatlıses, kalbindeki rahatsızlık nedeniyle ameliyata alındı. 2,5 saatlik operasyonla kalp kapakçığı değiştirilen şarkıcının durumunun iyi olduğu öğrenildi. Usta sanatçının ameliyattan sonra ilk görüntüsü de ortaya çıktı.
2011 yılında silahlı saldırıya uğrayan ve uzunca bir süre tedavi gören İbrahim Tatlıses, son olarak kalbindeki rahatsızlık nedeniyle ameliyat oldu.
Sağlık durumu merak edilen türkücünün doktoru operasyondan sonra açıklama yaptı. Kalp kapakçığı değiştirilen Tatlıses’in ameliyatının 2,5 saat sürdüğü kaydedildi.
"GAYET RAHAT, HİÇBİR SORUNU YOK"
Sanatçının doktoru, açıklamasında “Normal odaya aldık, şu an serviste, keyfi yerinde. Gayet rahat, hiçbir sorunu yok” ifadelerini kullanmıştı.
Tatlıses'i hastanede ailesinin yanı sıra dostları da yalnız bırakmadı. Ameliyattan sonra ilk görüntüsü ortaya çıkan Tatlıses’in birkaç güne taburcu olacağı iddia edildi.
Kaynak: 2.sayfa