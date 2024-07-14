Barış Manço'nun oğlu yıllar sonra gerçeği açıkladı! Hepimiz Barış Manço olarak tanımıştık ama...

7’den 70’e herkesin sevgisini kazanan, Türkiye’nin efsane sanatçılarından Barış Manço’nun oğlu Doğukan Manço bir söyleşide söyledikleri sosyal medyada çok konuşuldu. Doğukan Manço, babasının dört isminin olduğunu söyleyince herkes oldukça şaşırdı.

Şarkıları, filmleri ve televizyon programlarıyla herkesin sevgisini kazanan usta sanatçı Barış Manço ile ilgili oğlu Doğukan Manço'nun bir söyleşide söyledikleri sosyal medyanın çok konuşulanları arasına girdi.

Barış Manço unutulmaz şarkıları ile her zaman saygı ve özlemle anılıyor. Manço'nun söylediği çocuk şarkıları büyük-küçük herkes tarafından halen daha dinleniyor.

BABASININ 4 İSMİ OLDUĞUNU AÇIKLADI

Daha önce Barış Manço'nun oğlu Doğukan Manço bir söyleşi sırasında babasının asıl isminin ne olduğunu açıklamış ve hayatından kesitler, hatıralar aktarmıştı. Doğukan Manço, babasının dört isminin olduğunu söyleyince herkes oldukça şaşırdı.

Doğukan Manço, YouTube'da yayınladığı "Barış Manço’nun asıl ismi” başlıklı videoda babasının neden birçok ismi olduğunu ise şöyle açıkladı:

"II. Dünya Savaşı sırasında amcam dünyaya geliyor, gündeme yönelik olarak 'Savaş' ismi konuluyor. Yıllar sonra insanlar artık barış özlemiyle savaşın bitmesini beklerken babam doğuyor. Babamın ilk ismi 'Mehmet', dedesi Mehmet Abdi Manço'dan geliyor. Halam İnci Manço'dan dinlediğim kadarıyla; 1942'de kuzenleri Yusuf Ulcay vefat etmiş, 1943'te babam doğmuş.

Onu da anmak üzere babamın ismine 'Yusuf' eklenmiş. Bu kadarla da kalmamış. 5.5 kiloya yakın doğduğu için hastanede hemşireler 'Bunun adı Tosun olsun' demişler. Ve ismi kayıtlara 'Tosun Yusuf Mehmet Barış Manço' olarak geçmiş. 1954'te ortaokula geçiş sınavına girerken nüfus müdürlüğüne gidip 'Tosun Yusuf' ismini çıkartmışlar."