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Gündemden düşmeyen TRT'nin Teşkilat dizisinde flaş gelişme! Kimse beklemiyordu: Ünlü oyuncu diziye katıldı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Gündemden düşmeyen TRT&#039;nin Teşkilat dizisinde flaş gelişme! Kimse beklemiyordu: Ünlü oyuncu diziye katıldı
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

TRT1 ekranlarında 5 sezondur devam eden Teşkilat dizisi günlerdir gündemden düşmüyor. Dizinin başrol oyuncusu Aybüke Pusat yaptığı boykot paylaşımından sonra diziden çıkarılmıştı. Dizinin oyuncu kadrosuna yeni bir ismin dahil olduğu ortaya çıktı.

TRT 1 ekranlarında beş sezondur yayınlanan Teşkilat dizisi, günlerdir gündemden düşmüyor. Dizinin oyuncu kadrosunda Tolga Sarıtaş, Deniz Baysal, Aybüke Pusat, Çağlar Ertuğrul ve Yunus Emre Yıldırımer gibi isimler yer alıyordu.

Gündemden düşmeyen TRT'nin Teşkilat dizisinde flaş gelişme! Kimse beklemiyordu: Ünlü oyuncu diziye katıldı - 1. Resim

Başrol oyuncusu Aybüke Pusat’ın boykot çağrısına destek vermiş ve sonrasında TRT tarafından diziden çıkarılmıştı. Bu olay uzun bir süre konuşulmuştu.

Gündemden düşmeyen TRT'nin Teşkilat dizisinde flaş gelişme! Kimse beklemiyordu: Ünlü oyuncu diziye katıldı - 2. Resim

TEŞKİLAT DİZİSİNE OYUNCU DİNÇ DAYMEN DAHİL OLDU

Eğer yeni bir değişiklik olmazsa, dizinin altı bölüm sonra sezon finali yapması planlanıyor. Dizinin oyuncu kadrosuna yeni bir ismin dahil olduğu ortaya çıktı.

Gündemden düşmeyen TRT'nin Teşkilat dizisinde flaş gelişme! Kimse beklemiyordu: Ünlü oyuncu diziye katıldı - 3. Resim

Birsen Altuntaş’ın haberine göre, Burak Arlıer’in yönettiği diziye Dinç Daymen dahil oldu. Daymen, fenomen dizide “Lukas” karakterini canlandıracak ve hacker olarak seyirci karşısına çıkacak.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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