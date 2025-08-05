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Gürkan Şef’in lüks hamburgeri gündem oldu! Fiyatı ve açıklaması çarpıcı…

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Gürkan Şef’in lüks hamburgeri gündem oldu! Fiyatı ve açıklaması çarpıcı…
Bodrum, Yalıkavak, Açılış, Fiyat, Haber
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Bodrum’da, şef Gürkan Topçu’nun Yalıkavak’taki yeni restoranı kapılarını açtı ve sanat ile cemiyet dünyasından pek çok ünlüyü ağırladı. Açılışta menüye eklenen özel hamburger ise 5 bin TL’lik fiyatıyla dikkat çekti.

Sanat camiasının tanınmış isimleri, şef Gürkan Topçu’nun Yalıkavak’taki yeni restoranının açılışında bir araya geldi.

Açılışta, şefin özel hamburgeri büyük ses getirdi. 5 bin TL’lik fiyatıyla dikkat çeken hamburger, uzun zamandır Bodrum’da konuşulan lahmacun fiyatının iki katına çıktı.

Gürkan Şef’in lüks hamburgeri gündem oldu! Fiyatı ve açıklaması çarpıcı… - 1. Resim

"YİYEN 15 GÜN ET YEMEZ"

Şef Topçu yeni lezzetiyle ilgili olarak “Tam bir fiyat performans menüsü, çünkü içinde Japonların ünlü eti Wagyu var. Bunu yiyen 15 gün et yemez, çünkü vücut proteine doymuş oluyor” dedi.

Gürkan Şef’in lüks hamburgeri gündem oldu! Fiyatı ve açıklaması çarpıcı… - 2. Resim

KİLOSU 15 BİN DOLAR

Japonya’dan getirilen Wagyu etinin kilosu ise 15 bin dolara ulaşıyor.

Gürkan Şef’in lüks hamburgeri gündem oldu! Fiyatı ve açıklaması çarpıcı… - 3. Resim

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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