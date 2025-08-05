Gürkan Şef’in lüks hamburgeri gündem oldu! Fiyatı ve açıklaması çarpıcı…

Sanat camiasının tanınmış isimleri, şef Gürkan Topçu’nun Yalıkavak’taki yeni restoranının açılışında bir araya geldi.

Açılışta, şefin özel hamburgeri büyük ses getirdi. 5 bin TL’lik fiyatıyla dikkat çeken hamburger, uzun zamandır Bodrum’da konuşulan lahmacun fiyatının iki katına çıktı.

"YİYEN 15 GÜN ET YEMEZ"

Şef Topçu yeni lezzetiyle ilgili olarak “Tam bir fiyat performans menüsü, çünkü içinde Japonların ünlü eti Wagyu var. Bunu yiyen 15 gün et yemez, çünkü vücut proteine doymuş oluyor” dedi.

KİLOSU 15 BİN DOLAR

Japonya’dan getirilen Wagyu etinin kilosu ise 15 bin dolara ulaşıyor.