25 Aralık 2023 11:37 - Güncelleme Tarihi: 25 Aralık 2023 11:39

Milli Savunma Bakanlığı (MSB)’ndan gelen 6 şehit haberinin ardından iki gün içinde hayatını kaybeden asker sayısı 12’ye yükseldi. Yaşanan acı sonrası şarkıcı Haluk Levent harekete geçti.

Kuzey Irak'taki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinden gelen haberler yürekleri dağladı. Bölgede teröristlerle çıkan çatışmada 6 askerimiz şehit olmuştu. 24 saat geçmeden MSB, Irak’ta askeri üs bölgesine sızmaya çalışan teröristler ile bir çatışma daha çıktığını, 6 askerimizin daha şehit olduğunu açıkladı. Bakanlığın yaptığı açıklamayla şehit sayısı 12’ye yükseldi.

ŞEHİT AİLELERİNE DESTEK

Türkiye’nin yüreği yanarken toplumsal duyarlılığı ile bilinen şarkıcı Haluk Levent’ten bir paylaşım geldi. X (Twitter) hesabından paylaşım yapan Levent, verdiği son konserin gelirini şehit ailelerine aktaracağını belirtti.

Devletin destek olacağını bildiğini ancak dayanışmaya ortak olmak istediğini belirten Levent, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Yüreğimiz yandı. Bugünkü konserimin tüm geliri şehit olan askerlerimizin ailelerine gidecek. Devlet elbette ki şehitlerimizin ailelerine gereken desteği verecektir. Ama dayanışma olsun, bir anlamı olsun istedim. Kahrolsun terör! Halkımızın başı sağ olsun.”

GAZZE İÇİN DE KONSER VERMİŞTİ

Ünlü şarkıcı Haluk Levent, İsrail’in saldırıları karşısında Gazze’ye destekte bulunmak için konser vermişti. Gazze Belediye Başkanı ile görüştüğünü aktaran Levent, konserden elde edilecek gelirin Gazze'de yaralı çocukların tedavisinde kullanılacağını belirtmişti.