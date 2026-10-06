Hamid'in yıllardır aradığı babası ortaya çıktı! Müge Anlı'nın programında yüzleştiler

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında biyolojik babasını arayan 18 yaşındaki Hamid Yorulmaz'ın dosyasında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Hamid'in annesi Nihal Beyit'in ifadesinde işaret ettiği ve “Sakallı Hamid” olarak anılan kişi ilk kez konuştu. Biyolojik baba olduğu öne sürülen kişinin ifadesi canlı yayında okunurken, kendisi de programa bağlanarak Hamid Yorulmaz ile yüzleşti.

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Günlerdir gündemde olan Hamid Yorulmaz dosyasında merak edilen isim sonunda ortaya çıktı. Müge Anlı, 6 Ekim Salı günkü canlı yayında Hamid'in biyolojik babası olduğu iddia edilen “Sakallı Hamid”in ifadesini izleyicilerle paylaştı.

Hamidin yıllardır aradığı babası ortaya çıktı! Müge Anlının programında yüzleştiler

“ALKOLLÜ BİR ORTAMDA TANIŞTIK”

İzmir dışında yaşadığı belirtilen ve yıllardır aynı yerde ikamet ettiğini söyleyen “Sakallı Hamid”, Hamid'in annesi Nihal Beyit ile geçmişte alkollü bir ortamda tanıştıklarını anlattı. Birkaç kez birlikte olduklarını belirten kişi, o dönemde bir çocuğunun olabileceğini düşünmediğini ifade etti.

“Sakallı Hamid”, Hamid'in kendisini bulmak istemesi halinde yıllardır aynı yerde yaşadığı için ulaşabileceğini de söyledi.

Hamidin yıllardır aradığı babası ortaya çıktı! Müge Anlının programında yüzleştiler

ANNE TUTUKLANDI, DAYI ADLİ KONTROLLE SERBEST

“Sakallı Hamid”in isminin gündeme gelmesinde soruşturmanın önemli rol oynadığı belirtildi. Hamid'in canlı yayındaki çağrısının ardından Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen soruşturma başlatıldı.

Soruşturmanın çocuğun soybağını değiştirme, aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali, yardım veya bildirim yükümlülüğünün yerine getirilmemesi ve tehdit suçları kapsamında yürütüldüğü aktarıldı.

Jandarma ve JASAT ekiplerinin Torbalı ve Tire'de çok sayıda kişinin ifadesine başvurmasının ardından Hamid'in annesi Nihal Beyit ile dayısı Mehmet Yorulmaz gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Beyit tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hamid'in daha önce kendisini tehdit ettiğini söylediği dayısı Mehmet Yorulmaz ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Hamidin yıllardır aradığı babası ortaya çıktı! Müge Anlının programında yüzleştiler

HAMİD'İN BİYOLOJİK BABASI ARANIYORDU

Hamid Yorulmaz'ın hikayesi, eylül ayının sonlarında İzmir'in Torbalı ilçesinden Müge Anlı'nın programına yapılan başvuruyla gündeme geldi. Üç yaşındayken annesi tarafından bırakıldığı belirtilen Hamid, dedesi ve babaannesi tarafından büyütüldü.

Doğuştan talasemi hastası olan genç adam, kök hücre nakli için biyolojik babasının bulunması gerektiğini belirterek Müge Anlı'dan yardım istedi. Yapılan DNA testi sonucunda Hamid'i büyüten Mehmet Sağbaş'ın biyolojik babası olmadığı ortaya çıktı.

Canlı yayında yaşadıklarını anlatan Hamid, annesinin babasının kim olduğunu bildiğini ancak bunu kendisinden sakladığını öne sürdü. Tedavisi için yaklaşık 6 aylık bir süresinin kaldığını söyleyen Hamid'in sözleri yürek burktu.

Hamidin yıllardır aradığı babası ortaya çıktı! Müge Anlının programında yüzleştiler

HAMİD'İN TEDAVİSİ İÇİN DESTEK SAĞLANACAK

Müge Anlı, programda Hamid'in tedavisi için gerekli sağlık desteğinin sağlanacağını açıkladı. Sağlık Bakanlığı ile yapılan görüşmeler sonucunda genç adamın tedavi sürecinde ihtiyaç duyduğu desteğin karşılanacağı belirtildi.

Hamid'in sağlık durumu nedeniyle gözler şimdi biyolojik babası olduğu öne sürülen “Sakallı Hamid” ile yapılacak DNA testine çevrildi.

CANLI YAYINDA YÜZLEŞTİLER

Müge Anlı, Hamid Yorulmaz ile biyolojik babası olduğu iddia edilen “Sakallı Hamid”i canlı yayında karşı karşıya getirdi.

Evli ve 3 kız çocuğu babası olduğunu açıklayan “Sakallı Hamid”, Hamid'in annesiyle yıllar önce alkollü bir ortamda tanıştığını söyledi. Nihal Beyit ile birkaç kez birlikte olduklarını belirten kişi, Hamid'in dünyaya geldiğinden ve kendisinin biyolojik baba olabileceğinden haberdar edilmediğini ifade etti.

Hamidin yıllardır aradığı babası ortaya çıktı! Müge Anlının programında yüzleştiler

“BABALIĞIM KESİNLEŞİRSE KEMİK İLİĞİ VERİRİM”

Hamid'in dayısı Mehmet Yorulmaz'ı yakından tanıdığını da belirten “Sakallı Hamid”, buna rağmen kendisine hiçbir zaman böyle bir çocuğu olduğunun söylenmediğini aktardı.

Biyolojik baba olduğunun DNA testiyle kesinleşmesi halinde Hamid'e destek olacağını belirten “Sakallı Hamid”, genç adamın tedavisi için kemik iliği verebileceğini söyleyerek, “İnsanlık vazifemiz” şeklinde konuştu.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : MELİN ÖZTÜRK Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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