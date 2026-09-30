Hayko Cepkin, bu kez sahne performansıyla değil, vergi rekortmenleri listesiyle ilgili dikkat çeken bir haberle gündeme geldi. Kuşadası’nda yaşayan ünlü rock sanatçısı, Aydın’da açıklanan gelir vergisi rekortmenleri listesinde yer aldı. Cepkin’e tahakkuk ettirilen vergi tutarı ve listedeki sırası belli oldu.

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Hayko Cepkin, sahne performansı ve kendine özgü tarzıyla Türk rock müziğinin öne çıkan isimleri arasında bulunuyor. 1997 yılında profesyonel müzik çalışmalarına başlayan sanatçı, yıllar içerisinde sahne performansları ve müziğiyle geniş bir dinleyici kitlesine ulaştı.

Ünlü ismin “Sakin Olmam Lazım” (2005), “Tanışma Bitti” (2007), “Sandık” (2010), “Beni Büyüten Şarkılar Vol.1” (2016) gibi albümleri bulunuyor.

Şarkıcının daha önce sahnelere veda edeceğini açıklaması da gündeme gelmişti. Bu kez ise Cepkin’in adı, Aydın’da vergi dairesi tarafından açıklanan gelir vergisi rekortmenleri listesinde yer aldı.

4 MİLYON 17 BİN LİRA VERGİ TAHAKKUK ETTİRİLDİ

Yeni Asır’ın haberine göre, “Bağımsız Müzisyen, Ses Sanatçısı, Konuşmacı, Sunucuların Faaliyetleri” iş kolunda vergi mükellefi olan Hayko Cepkin’e 4 milyon 17 bin 346 lira gelir vergisi tahakkuk ettirildi.

Cepkin, bu tutarla Aydın genelinde en fazla gelir vergisi tahakkuk ettirilen ilk 100 isim arasında 97’nci sırada yer aldı.

Hayko Cepkin vergi rekortmenleri listesine girdi! İşte sırası ve ödeyeceği tutar

ÇERÇİOĞLU AİLESİNDEN 3 İSİM LİSTEDE

Aydın’daki gelir vergisi rekortmenleri listesinde Çerçioğlu ailesinden üç kişinin yer alması da dikkat çekti.

Jantsa Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ercan Çerçioğlu, gayrimenkul kiralama ve işletme faaliyetlerinden elde ettiği gelirler üzerinden 20 milyon 659 bin 606 lira vergi tahakkukuyla listenin 9’uncu sırasında yer aldı.

Ailenin 3. kuşak temsilcisi Ata Caner Çerçioğlu ise 7 milyon 318 bin 500 lira vergi tahakkukuyla 33’üncü sırada bulundu.

Jantsa Yönetim Kurulu Başkanı Şefik Çerçioğlu da 4 milyon 229 bin 592 lira vergi tahakkukuyla listede 89’uncu sırada yer aldı.

Böylece Çerçioğlu ailesinden üç isim, Aydın’ın ilk 100 gelir vergisi rekortmeni arasında yer almış oldu.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : MELİN ÖZTÜRK Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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