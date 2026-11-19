Kanal D ekranlarında yayınlanan Haysiyet dizisi için final kararı alındı. Doğukan Güngör ve Merih Öztürk’ün başrolünü paylaştığı dizi, 13. bölümüyle izleyiciye veda edecek.

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Dizi sektöründe yaşanan ekonomik sıkıntılar, peş peşe final kararlarını beraberinde getiriyor. Reklam gelirlerindeki düşüş ve artan yapım maliyetleri nedeniyle zor bir dönemden geçen televizyon dünyasında bir proje daha ekran macerasını noktalama kararı aldı. Son dönemde bütçelerini yeniden düzenlemek amacıyla oyuncu ve yapım maliyetlerinde indirime giden yapımlar arasına Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan Haysiyet de katıldı.

Kerem Alışık'ı uzun bir aranın ardından yeniden televizyon ekranlarına döndüren dizi için final kararı verildi. Birsen Altuntaş’ın aktardığı bilgide, Kanal D'de yayınlanan Haysiyet’in 13. bölümüyle izleyiciye veda edeceği öğrenildi. Böylece dizi, planlanan yayın yolculuğunu tamamlayarak ekranlara veda edecek.

Televizyon sektöründe son dönemde yaşanan ekonomik daralma, yapım şirketlerinin projelerini sürdürmesini de zorlaştırıyor. Özellikle reklam pastasındaki küçülme ve yüksek prodüksiyon giderleri, dizilerin yayın ömürlerini doğrudan etkileyen faktörler arasında gösteriliyor. Haysiyet'in final kararı da sektördeki bu hareketli dönemde alınan yeni kararlar arasına girdi.

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HAYSİYET DİZİSİNİN KONUSU

Haysiyet, hayata bakışları, hayat tarzları ve değer yargıları birbirinden tamamen farklı iki ailenin kesişen hayatlarını konu alıyordu. Aileler arasındaki çıkar çatışmaları ve geçmişten gelen hesaplaşmaların gölgesinde başlayan imkânsız bir aşkı merkezine alan dizi, karakterlerin kendi doğrularından vazgeçmeden ayakta kalma mücadelesini ve haysiyetlerini korumak uğruna verdikleri zorlu sınavı ekrana taşıyordu.

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