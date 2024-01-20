Hazar Ergüçlü’ye ‘İnci Taneleri’ piyangosu! Bölüm başı ücreti ağızları açık bıraktı

20 Ocak 2024 16:41 - Güncelleme Tarihi: 20 Ocak 2024 16:42

Kanal D’nin yeni dizisi İnci Taneleri, yayınlanan ilk bölüm fragmanıyla büyük ilgi gördü. Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü, Kubilay Aka, Güven Kıraç, Selma Ergeç gibi oyuncuların yer aldığı dizi daha başlamadan gündem oldu. Dizide ‘Dilber’ karakteriyle ön plana çıkan oyuncu Hazar Ergüçlü, bölüm başı alacağı ücretle çok konuşuldu.

TEK BÖLÜMDEN 850 BİN TL ALACAK

Yıllar sonra ekrana dönüş yapan Yılmaz Erdoğan'ın yazdığı dizide ‘Dilber’ rolünü üstlenen Hazar Ergüçlü’nün bölü başına kazanacağı ücretle adından söz ettirdi. Müge Dağıstanlı’nın haberine göre; Ergüçlü, İnci Taneleri’den her hafta tamına 850 bin TL alacak. Ünlü oyuncu aylık olarak 3 milyon 400 bin TL kazanacak. Bu rakam sosyal medyada birçok yoruma neden oldu. Bazı kullanıcılar oyuncunun bu ücreti hakettiğini düşünürken, bazıları ise fazla buldu.

İNCİ TANELERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Merakla beklenen dizi İnci Taneleri’nin yayın tarihi belli oldu. Tanıtımıyla çok konuşulan yapım, 25 Ocak Perşembe akşamı Kanal D ekranlarında yer alacak.

İNCİ TANELERİ KONUSU

Karısı ve iki çocuğuyla mutlu bir hayatı olan Azem, öğrencilerinin çok sevdiği bir edebiyat hocasıyken tek bir gecede hayatı baştan ayağa değişir. Yıllarını dört duvar arasında geçiren Azem hapishaneden çıktığında tek bir amacı vardır. Çocuklarını bulup, onlarla yeniden bir masa etrafında oturabilmek. Lakin Azem’in unuttuğu bir şey vardır. Zaman; Azem’in çocukları için de aynı şekilde zor geçmiş, artık onlar da zamanın zembereğinden geçip bambaşka hayatlar kurmuşlardır.