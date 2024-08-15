Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Magazin > İbrahim Tatlıses dua isteyerek duyurdu: Aydemir Akbaş yoğun bakıma kaldırıldı

İbrahim Tatlıses dua isteyerek duyurdu: Aydemir Akbaş yoğun bakıma kaldırıldı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
İbrahim Tatlıses dua isteyerek duyurdu: Aydemir Akbaş yoğun bakıma kaldırıldı

Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Yeşilçam'da birçok filmde rol alan Aydemir Akbaş yoğun bakıma kaldırıldı. Bir süredir kanser tedavisi gören Akbaş ile ilgili kötü haberi yakın dostu İbrahim Tatlıses duyurdu.

Bir süredir kanser tedavisi devam eden Aydemir Akbaş, yoğun bakıma kaldırıldı. Akbaş ile ilgi kötü haberi yakın dostu İbrahim Tatlıses sosyal medyadan açıkladı. 

"DEĞERLİ SEVENLERİMDEN DUA BEKLİYORUM"

Kişisel Instagram hesabından paylaşım yapan Tatlıses, "45 yıllık değerli dostum, değerli ağabeyim Aydemir Akbaş şu anda yoğun bakımda… Siz değerli sevenlerimden Aydoşuma dua bekliyorum. Saygılarımla” ifadelerini kullandı.

İbrahim Tatlıses dua isteyerek duyurdu: Aydemir Akbaş yoğun bakıma kaldırıldı - 1. Resim

EVİNDE BAYGIN HALDE BULUNDU

Daha önce kolon, gırtlak ve bağırsak kanserine yakalanan ve uzun süre tedavi gören Aydemir Akbaş, yeniden kansere yakalandığını duyurmuştu. 88 yaşındaki oyuncu, bugün hastaneye kaldırıldı. Akbaş'ın evinde baygın bulunduğu ve yakınları tarafından hastaneye götürüldüğü öğrenildi.

İbrahim Tatlıses dua isteyerek duyurdu: Aydemir Akbaş yoğun bakıma kaldırıldı - 2. Resim

Düzenleyen:  - Magazin
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Cinsiyetini de değiştirmişti ama daha fazla kaçamadı! JASAT, istihbarat unsurları hepsi devreye girdiÖzgür Özel'in ayağı kırıldı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Gelin Evi’nde şaşırtan anlar! Ezgi Sertel bulaşık makinesinden çıkanları görünce hayrete düştü - MagazinGelin Evi’nde şaşırtan anlar! Sunucu neye uğradığını şaşırdıMüge Anlı'nın yeni sezonu başlıyor! Ünlü sunucu tarihi sosyal medyadan duyurdu - MagazinVe başlıyor... Ünlü sunucu tarihi duyurduEski futbolcu Emre Aşık’ı öldürmek için tetikçi tutmuştu! Yağmur Sarnıç tutuklandı - MagazinYağmur Sarnıç tutuklandıKadir İnanır felç mi kaldı? Jülide Kural’dan cevap gecikmedi, İbrahim Tatlıses'ten de paylaşım geldi - MagazinKadir İnanır felç mi kaldı? Tatlıses'ten destek...Kibariye’nin kızı Birgül son haliyle şaşkına çevirdi! Gören ‘yok artık’ diyor - MagazinKızı son haliyle şaşkına çevirdi! Gören tanıyamıyorKoğuşun 'hanım ağası' Neslim Güngen! “Dilan Polat gibi olmayacağım” sözleri gündem oldu - MagazinKoğuşun 'hanım ağası' oldu!
Sonraki Haber Yükleniyor...