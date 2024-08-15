İbrahim Tatlıses dua isteyerek duyurdu: Aydemir Akbaş yoğun bakıma kaldırıldı

Düzenleyen: Melin Öztürk / Kaynak: Türkiye Gazetesi 15 Ağustos 2024 16:45 - Güncelleme: 15 Ağustos 2024 16:58 - Güncelleme:

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Yeşilçam'da birçok filmde rol alan Aydemir Akbaş yoğun bakıma kaldırıldı. Bir süredir kanser tedavisi gören Akbaş ile ilgili kötü haberi yakın dostu İbrahim Tatlıses duyurdu.