İbrahim Tatlıses dua isteyerek duyurdu: Aydemir Akbaş yoğun bakıma kaldırıldı
Magazin Haberleri / Türkiye Gazetesi
Yeşilçam'da birçok filmde rol alan Aydemir Akbaş yoğun bakıma kaldırıldı. Bir süredir kanser tedavisi gören Akbaş ile ilgili kötü haberi yakın dostu İbrahim Tatlıses duyurdu.
Bir süredir kanser tedavisi devam eden Aydemir Akbaş, yoğun bakıma kaldırıldı. Akbaş ile ilgi kötü haberi yakın dostu İbrahim Tatlıses sosyal medyadan açıkladı.
"DEĞERLİ SEVENLERİMDEN DUA BEKLİYORUM"
Kişisel Instagram hesabından paylaşım yapan Tatlıses, "45 yıllık değerli dostum, değerli ağabeyim Aydemir Akbaş şu anda yoğun bakımda… Siz değerli sevenlerimden Aydoşuma dua bekliyorum. Saygılarımla” ifadelerini kullandı.
EVİNDE BAYGIN HALDE BULUNDU
Daha önce kolon, gırtlak ve bağırsak kanserine yakalanan ve uzun süre tedavi gören Aydemir Akbaş, yeniden kansere yakalandığını duyurmuştu. 88 yaşındaki oyuncu, bugün hastaneye kaldırıldı. Akbaş'ın evinde baygın bulunduğu ve yakınları tarafından hastaneye götürüldüğü öğrenildi.
Kaynak: Türkiye Gazetesi