İbrahim Tatlıses ve Dilan Çıtak arasında gerginlik! Kızını tek kalemde sildi

26 Aralık 2023 11:12 - Güncelleme Tarihi: 26 Aralık 2023 17:01

Şarkıcı İbrahim Tatlıses, bir dönem miras yüzünden küstüğü Dilan Çıtak Tatlıses ile barışmıştı. Uzun süre konuşmayan, ardından barışan ikilinin aralarının yeniden bozulduğu iddia edildi.

İbrahim Tatlıses, Işık Kundakçı ile evliliğinden olan Dilan Çıtak'ın kendi kızı olduğunu yıllar sonra kabul etmiş, genç şarkıcı Dilan açtığı davayla ‘Tatlıses’ soyadını kullanmaya hak kazanmıştı.

KIZINA EV VERMEMİŞTİ

Birkaç yıl önce ise İbrahim Tatlıses, 7 çocuğuna da birer daire vereceğini açıklamıştı. Ancak Dilan Çıtak, kendisine ev verilmediğini belirtmişti. Türkücü Tatlıses ise “Bize evrak gönderecekti, göndermedi o yüzden evi alamadı” ifadelerini kullanarak topu kızına atmıştı. Miras yüzünden aralarında gerginlik yaşayan ikili, birbirine küsmüştü. Uzun süre yan yana gelmeyen baba kız daha sonra ise barışmıştı.

YENİDEN KÜSTÜLER

İbrahim Tatlıses ile Dilan Çıtak, yeniden aralarının bozuk olduğu iddialarıyla gündeme geldi. "i_likechaos" adlı hesapta yer alan iddiaya göre İbrahim Tatlıses, Dilan Çıtak'ı sosyal medya hesabından çıkardı ve birlikte olduğu fotoğrafları da sildi. Ünlü şarkıcı oğlu İdo’yu takip etmeye devam ediyor.

“BABAM AYRI BEN AYRI”

Dilan Çıtak, daha önce yaptığı açıklamada babasının gölgesinde kalmaktan çok sıkıldığını belirterek isyan etmişti. Sosyal medya yaptığı paylaşımında “Yeter ya sayenizde bu ülkeyi terk etmeyi düşünüyorum. Çünkü size iyi insan olsam da iyi ses olsam da yaranılmaz. Bırakın artık salın beni ya. Babam ayrı ben ayrı biz böyle iyiyiz çok mutluyuz” ifadelerini kullanmıştı.