İbrahim Tatlıses ve Dilan Çıtak arasında gerginlik! Kızını tek kalemde sildi
Daha önce yaşadıkları ev krizi nedeniyle birbirine küsen İbrahim Tatlıses ile kızı Dilan Çıtak Tatlıses, aralarındaki buzları eritmişti. Ancak son iddialara göre baba kız arasında yeniden soğuk rüzgarlar esmeye başladı. Tatlıses, kızını sosyal medyadan sildi ayrıca birlikte çekilen fotoğraflarını da kaldırdı.
Şarkıcı İbrahim Tatlıses, bir dönem miras yüzünden küstüğü Dilan Çıtak Tatlıses ile barışmıştı. Uzun süre konuşmayan, ardından barışan ikilinin aralarının yeniden bozulduğu iddia edildi.
İbrahim Tatlıses, Işık Kundakçı ile evliliğinden olan Dilan Çıtak'ın kendi kızı olduğunu yıllar sonra kabul etmiş, genç şarkıcı Dilan açtığı davayla ‘Tatlıses’ soyadını kullanmaya hak kazanmıştı.
KIZINA EV VERMEMİŞTİ
Birkaç yıl önce ise İbrahim Tatlıses, 7 çocuğuna da birer daire vereceğini açıklamıştı. Ancak Dilan Çıtak, kendisine ev verilmediğini belirtmişti. Türkücü Tatlıses ise “Bize evrak gönderecekti, göndermedi o yüzden evi alamadı” ifadelerini kullanarak topu kızına atmıştı. Miras yüzünden aralarında gerginlik yaşayan ikili, birbirine küsmüştü. Uzun süre yan yana gelmeyen baba kız daha sonra ise barışmıştı.
YENİDEN KÜSTÜLER
İbrahim Tatlıses ile Dilan Çıtak, yeniden aralarının bozuk olduğu iddialarıyla gündeme geldi. "i_likechaos" adlı hesapta yer alan iddiaya göre İbrahim Tatlıses, Dilan Çıtak'ı sosyal medya hesabından çıkardı ve birlikte olduğu fotoğrafları da sildi. Ünlü şarkıcı oğlu İdo’yu takip etmeye devam ediyor.
“BABAM AYRI BEN AYRI”
Dilan Çıtak, daha önce yaptığı açıklamada babasının gölgesinde kalmaktan çok sıkıldığını belirterek isyan etmişti. Sosyal medya yaptığı paylaşımında “Yeter ya sayenizde bu ülkeyi terk etmeyi düşünüyorum. Çünkü size iyi insan olsam da iyi ses olsam da yaranılmaz. Bırakın artık salın beni ya. Babam ayrı ben ayrı biz böyle iyiyiz çok mutluyuz” ifadelerini kullanmıştı.
Kaynak: Türkiye Gazetesi