Taze baba Kaan Urgancıoğlu 17 günlük oğluyla fotoğraf paylaştı, ilk yorum Pınar Deniz’den geldi

26 Aralık 2023 10:25 - Güncelleme Tarihi: 26 Aralık 2023 17:01

Kanal D’nin sevilen dizisi Yargı’da Savcı Ilgaz karakterini üstlenen Kaan Urgancıoğlu, oğlu Ardıç’ın fotoğraflarını yayınladı. Baba-oğulun pozlarına çok sayıda yorum ve beğeni geldi.

‘SÜRPRİZ’ NİKAH

Rol aldığı dizi ve filmlerle adından söz ettiren Kaan Urgancıoğlu, geçtiğimiz yaz işletmeci Burcu Denizer ile ani bir kararla evlendi. Yunanistan’daki Türk konsolosluğunda hayatlarını birleştiren ikili, nikah sonrası bir çılgınlık yapıp evlendiklerini açıklamıştı. Mutlu çift, daha sonra ise nikah pozlarına kişisel Instagram hesaplarından ‘sürpriz’ notuyla yer verdi.

“GERİLİM FİLMİ GİBİ AMA MUTLU”

Burcu Denizer ile Kaan Urgancıoğlu, bir süre sonra ise bebek beklediklerini duyurdu. İkili 8 Aralık’ta oğullarını kucağına aldı. İlk kez anne baba olmanın heyecanını yaşayan çift, oğullarına ‘Ardıç’ adını verdi. Baba olduktan sonra röportaj veren Kaan Urgancıoğlu, “Zor bir doğum oldu. Uzun sürdüğü için yorucu oldu. Şu an ikisi de çok iyiler. Babalık duygusunu henüz anlayamadım, bundan sonraki süreçte belli olacak. Doğuma da girdim. Gerilim film gibi ama mutlu sonla biten bir film izlemek gibiydi” şeklinde konuşmuştu.

TAKİPÇİLERİ YORUM YAĞMURUNA TUTTU

Şimdilerde babalığın tadını çıkaran Kaan Urgancıoğlu, Ardıç bebek ile hafta sonu keyfi yaptı. Ormanda oğluyla yürüyüşe çıkan oyuncu, çektirdiği fotoğrafları art arda paylaştı. İlk yorum aynı dizide rol aldığı meslektaşı Pınar Deniz’den geldi. Deniz, karelere ‘kalpli emojiler’ koyarken, oyuncunun diğer takipçileri “Maşallah", "Babalık bu kadar mı yakışır?” gibi yorumlarda bulundu.