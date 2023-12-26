Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
Video
Galeri
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer
    • - Güncelleme Tarihi:

    Taze baba Kaan Urgancıoğlu 17 günlük oğluyla fotoğraf paylaştı, ilk yorum Pınar Deniz’den geldi

    Yargı dizisinde rol alan başarılı oyuncu Kaan Urgancıoğlu, oğlu Ardıç’ı 17 gün önce kucağına almıştı. İlk kez baba olmanın mutluluğunu yaşayan isim, sosyal medyada peş peşe pozlar paylaştı.

    Taze baba Kaan Urgancıoğlu 17 günlük oğluyla fotoğraf paylaştı, ilk yorum Pınar Deniz’den geldi
    Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Kanal D’nin sevilen dizisi Yargı’da Savcı Ilgaz karakterini üstlenen Kaan Urgancıoğlu, oğlu Ardıç’ın fotoğraflarını yayınladı. Baba-oğulun pozlarına çok sayıda yorum ve beğeni geldi. 

    ‘SÜRPRİZ’ NİKAH

    Rol aldığı dizi ve filmlerle adından söz ettiren Kaan Urgancıoğlu, geçtiğimiz yaz işletmeci Burcu Denizer ile ani bir kararla evlendi. Yunanistan’daki Türk konsolosluğunda hayatlarını birleştiren ikili, nikah sonrası bir çılgınlık yapıp evlendiklerini açıklamıştı. Mutlu çift, daha sonra ise nikah pozlarına kişisel Instagram hesaplarından ‘sürpriz’ notuyla yer verdi.

    Taze baba Kaan Urgancıoğlu 17 günlük oğluyla fotoğraf paylaştı, ilk yorum Pınar Deniz’den geldi

    “GERİLİM FİLMİ GİBİ AMA MUTLU”

    Burcu Denizer ile Kaan Urgancıoğlu, bir süre sonra ise bebek beklediklerini duyurdu. İkili 8 Aralık’ta oğullarını kucağına aldı. İlk kez anne baba olmanın heyecanını yaşayan çift, oğullarına ‘Ardıç’ adını verdi. Baba olduktan sonra röportaj veren Kaan Urgancıoğlu, “Zor bir doğum oldu. Uzun sürdüğü için yorucu oldu. Şu an ikisi de çok iyiler. Babalık duygusunu henüz anlayamadım, bundan sonraki süreçte belli olacak. Doğuma da girdim. Gerilim film gibi ama mutlu sonla biten bir film izlemek gibiydi” şeklinde konuşmuştu.

    Taze baba Kaan Urgancıoğlu 17 günlük oğluyla fotoğraf paylaştı, ilk yorum Pınar Deniz’den geldi

    TAKİPÇİLERİ YORUM YAĞMURUNA TUTTU

    Şimdilerde babalığın tadını çıkaran Kaan Urgancıoğlu, Ardıç bebek ile hafta sonu keyfi yaptı. Ormanda oğluyla yürüyüşe çıkan oyuncu, çektirdiği fotoğrafları art arda paylaştı. İlk yorum aynı dizide rol aldığı meslektaşı Pınar Deniz’den geldi. Deniz, karelere ‘kalpli emojiler’ koyarken, oyuncunun diğer takipçileri “Maşallah", "Babalık bu kadar mı yakışır?” gibi yorumlarda bulundu.

    Düzenleyen: Melin Öztürk - Magazin
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Kaan UrgancıoğluBebekFotoğraf
    Haberler > Magazin > Taze baba Kaan Urgancıoğlu 17 günlük oğluyla fotoğraf paylaştı, ilk yorum Pınar Deniz’den geldi
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    Bülent Ersoy ‘Hastaneye kaldırıldı’ haberlerini yalanladı: Doktor çağırdığım doğru değil - MagazinBülent Ersoy ‘Hastaneye kaldırıldı’ haberlerini yalanladı: Doktor çağırdığım doğru değilDur durak bilmiyor… Elvis Presley’nin rekorunu kırdı - MagazinDur durak bilmiyor… Elvis Presley’nin rekorunu kırdıÇağla Şıkel gördüğü gibi hüngür hüngür ağladı - MagazinÇağla Şıkel gördüğü gibi hüngür hüngür ağladıBennu Yıldırımlar 4 saatte 25 yaş yaşlandı, kimse tanıyamadı - MagazinBennu Yıldırımlar 4 saatte 25 yaş yaşlandı, kimse tanıyamadıMasterchef Tahsin elendi mi, neden yarışmıyor? - MagazinMasterchef Tahsin elendi mi, neden yarışmıyor?“Hepinizden helallik istiyorum” diyerek hastalığını açıkladı - Magazin“Hepinizden helallik istiyorum” diyerek hastalığını açıkladıBaşrolü Gazze’yi desteklediği için işinden olmuştu… Şimdi de yönetmen ayrıldı - MagazinBaşrolü Gazze’yi desteklediği için işinden olmuştu… Şimdi de yönetmen ayrıldı
    Sonraki Haber Yükleniyor...