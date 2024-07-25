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İbrahim Tatlıses'in ameliyattan çıkınca ilk isteği lahmacun oldu

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İbrahim Tatlıses&#039;in ameliyattan çıkınca ilk isteği lahmacun oldu

Magazin Haberleri

İbrahim Tatlıses, geçtiğimiz günlerde kalbinden bir ameliyat geçirmişti. Hızlı bir şekilde toparlanan Tatlises'in operasyonunu gerçekleştiren Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Vefik Yazıcıoğlu ameliyat sonrası yaşananları anlattı. Usta şarkıcının ilk isteğinin lahmacun olduğu ortaya çıktı.

2011 yılında silahlı saldırıya uğrayan ve uzunca bir süre tedavi gören İbrahim Tatlıses, son olarak kalbindeki rahatsızlık nedeniyle ameliyat olmuştu.

Kalp kapakçığı değiştirilen Tatlıses’in ameliyatı 2,5 saat sürmüştü. Ameliyatın ardından taburcu olan sanatçı, "Önce Allah'a sonra hocama borçluyum. Süperim" ifadelerini kullanmıştı.

Ameliyatı gerçekleştiren Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Vefik Yazıcıoğlu ''Zor bir operasyondu, iki damar da tıkalıydı” diyerek ameliyat günü yaşananları anlattı.

İbrahim Tatlıses'in ameliyattan çıkınca ilk isteği lahmacun oldu - 1. Resim

Yazıcıoğlu, bu ciddi ameliyattan 4 saat sonra odasına gittiği Tatlıses'in lahmacun yediğini, 4 günün ardından taburcu olduğunu ve 1 hafta sonra ise Bodrum'da konser verdiğini aktardı.

"BERABER LAHMACUN YEDİK"

Yazıcıoğlu, zorlu operasyon sırasında diğer doktorlarla birlikte İbrahim Tatlıses'in şarkılarını söylediklerini ifade etti. Taburcu olduktan sonra gözyaşlarını tutamayan İbrahim Tatlıses'in "Allah bitti demeden bitmez" dediğini hatırlatan Prof. Dr. Yazıcıoğlu, ''Tatlıses'in bize geldiği zaman ani ölüm, kalp krizi, aort darlığı riski vardı. İleri aort darlığında da hasta yatakta ölü bulunur. 11 Temmuz'da İstanbul'a konsere geleceğini, ertesi gün ameliyat olmak istediğini söyledi. Konsere beni de çağırdı, orada beni de görmek istedi. Harbiye Açık Hava'daki konserine gittik. Herkesten helallik istedi” dedi.

İbrahim Tatlıses'in ameliyattan çıkınca ilk isteği lahmacun oldu - 2. Resim

Yazıcıoğlu, "Konserden sonra hastaneye gelip hazırlıklara başladık. Anjiyo yaptığımız zaman kalp damarlarını da görmek lazım. Kapak ameliyatından önce kalp damarlarına baktık. Kalp damarı yüzde 95 tıkalıydı, bu sürpriz oldu. Bizim yaptığımız işlemde ortaya çıkan iki büyük sorun kapak hastalığı ve ileri aort darlığı. İleri aort darlığı tek başına ani ölümlere yol açabilir. İki damar tıkalıydı, karşımızda adeta 2 Azrail vardı. Birisi yüzde 95, birisi de ana damarın girişinde yüzde 70. Ben bu durumu başka bir kardiyolog arkadaşımla paylaştığımda çok şaşırdı. Önce damarları açtık, ardından kapağı yerleştirdik. Kapak yerleştirmek de çok riskli bir şey. Her an her şey olabilir'' ifadelerini kullandı.

Sabah’ın haberine göre, Tatlıses'in taburcu olmasının ardından beraber lahmacun yediklerini anlatan Yazıcıoğlu, konuşmasını şu şekilde sonlandırdı:

İbrahim Tatlıses'in ameliyattan çıkınca ilk isteği lahmacun oldu - 3. Resim

''Operasyon esnasında cerrah arkadaşlarımızla Tatlıses'in şarkılarını söyledik. Uyandığı esnada da birlikte mavi mavi türküsünü söyledik. Mükemmel bir sonuca ulaştığımızda alkış tutmaya başladık. Dışarıda bizi izleyen sevdikleri de alkışlamaya başladı. O motivasyonla kasık kapatma işlemini gerçekleştirdik. Kendine geldiğinde, ameliyatın güzel geçtiğini söylediğimizde ağlamaya başladı. İlk söylediği söz ise 'ailem' oldu. Bir saat yoğun bakımda tuttuk. İbrahim Bey'in işleminde pil ihtiyacı olasıydı ancak pil ihtiyacı bile olmadı. 4 saat sonra odasına gittiğimde lahmacun yiyordu. Beni de davet etti. Beraber lahmacun yedik."

Düzenleyen:  - Magazin
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