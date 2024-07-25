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AJet yurt dışına ucuz bilet kampanyası! 25-26 Temmuz aralığında 9 dolar + vergilerle bilet alınıyor

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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AJet yurt dışına ucuz bilet kampanyası! 25-26 Temmuz aralığında 9 dolar + vergilerle bilet alınıyor

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

AJet'ten yeni kampanya geldi. Yurt dışına gitmek isteyenlerin heyecanla beklediği ucuza bilet kampanyasının duyurulmasıyla beraber AJet yurt dışı Avrupa kampanyası hangi ülkelerde geçerli araştırılırken seyahat tarihi de gündeme geldi.

Türkiye'nin lider hava yolu şirketi THY'nin alt kuruluşu olan AJet, yeni yurt dışı ucuza bilet kampanyasını paylaşırken yurt dışı tatili yapmak isteyenler bilet fiyatlarının ne kadar olduğunu araştırmaya başladı.

AJET YURT DIŞI UCUZ BİLET KAMPANYASI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Yurt dışına gitmek isteyenleri sevindiren haber geldi. AJet, 25-26 Temmuz tarihlerinde geçerli olmak üzere Avrupa rotalarına 9 dolar + vergilerle bilet satışın başladığını duyurdu.

Yarın gün sonuna kadar devam edecek olan yurt dışı kampanyasından yararlanmak isteyenler Eylül ayı itibarıyla seyahat edebilecek.

AJet, bilet kampanyasını X hesabından şöyle duyurdu:

A Jet yurt dışına ucuz bilet kampanyası! 25-26 Temmuz aralığında 9 dolar + vergilerle bilet alınıyor - 1. Resim

AJET AVRUPA BİLET KAMPANYASI HANGİ ÜLKELERDE GEÇERLİ?

16 Eylül 2024 - 27 Mart 2025 tarihleri aralığında kullanılabilecek olan biletlerin geçerli olduğu ülkeler şöyle:

Almanya, Avusturya, Belçika, Bosna-Hersek, Danimarka, Fransa, Hollanda, Macaristan, Kuzey Makedonya, İngiltere, İsviçre, İtalya, Kosova ve Sırbistan. Bu ülkelerin çıkış yeri olması halinde tek yön 9 EUR + vergiler, gidiş- dönüş 18 EUR + vergiler oldu.

Çıkış ülkesinin Türkiye olması halinde de fiyatlar aynı şekilde uygulanırken 175.000 bin adet koltuk arz edilecek.

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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