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Haberler > Ekonomi > Türkiye'nin ünlü hava yolu şirketinden ucuz bilet kampanyası! Avrupa'ya 9 dolar + vergilerle uçuracak 

Türkiye'nin ünlü hava yolu şirketinden ucuz bilet kampanyası! Avrupa'ya 9 dolar + vergilerle uçuracak 

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Türkiye&#039;nin ünlü hava yolu şirketinden ucuz bilet kampanyası! Avrupa&#039;ya 9 dolar + vergilerle uçuracak 

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

THY'nin alt kuruluşu olan A Jet, 25-26 Temmuz tarihlerinde geçerli olmak üzere Avrupa rotalarına 9 dolar + vergilerle bilet satışı başlattı. Söz konusu biletlerin seyahat tarihi ise 16 Eylül 2024 - 27 Mart 2025 olacak.

Türkiye'nin lider hava yolu şirketi THY'nin alt kuruluşu A Jet, dikkat çeken bir kampanyaya imza attı. Ünlü hava yolu şirketi Avrupa'ya yönelik ucuza bilet kampanyası başlattı. 

UCUZA UÇAK BİLETİ SATIŞI BAŞLADI 

A Jet'in sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Avrupa'ya 9 dolar + vergilerle bilet satılacak. Söz konusu biletler bugün satışa sunuldu ve satışlar yarın gün sonuna kadar devam edecek. 

SEYAHAT DÖNEMİ NE ZAMAN ?

Biletlerin seyahat dönemi ise Eylül ayında başlayacak. Alınan biletlerle 16 Eylül 2024 - 27 Mart 2025 tarihleri arasında seyahat edilebilecek. 

 

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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