Türkiye'nin ünlü hava yolu şirketinden ucuz bilet kampanyası! Avrupa'ya 9 dolar + vergilerle uçuracak
Düzenleyen: Mesut Şahin / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Ekonomi Haberleri / Türkiye Gazetesi
THY'nin alt kuruluşu olan A Jet, 25-26 Temmuz tarihlerinde geçerli olmak üzere Avrupa rotalarına 9 dolar + vergilerle bilet satışı başlattı. Söz konusu biletlerin seyahat tarihi ise 16 Eylül 2024 - 27 Mart 2025 olacak.
Türkiye'nin lider hava yolu şirketi THY'nin alt kuruluşu A Jet, dikkat çeken bir kampanyaya imza attı. Ünlü hava yolu şirketi Avrupa'ya yönelik ucuza bilet kampanyası başlattı.
UCUZA UÇAK BİLETİ SATIŞI BAŞLADI
A Jet'in sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Avrupa'ya 9 dolar + vergilerle bilet satılacak. Söz konusu biletler bugün satışa sunuldu ve satışlar yarın gün sonuna kadar devam edecek.
SEYAHAT DÖNEMİ NE ZAMAN ?
Biletlerin seyahat dönemi ise Eylül ayında başlayacak. Alınan biletlerle 16 Eylül 2024 - 27 Mart 2025 tarihleri arasında seyahat edilebilecek.
Düzenleyen: Mesut Şahin - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi