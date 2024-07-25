Türkiye'nin ünlü hava yolu şirketinden ucuz bilet kampanyası! Avrupa'ya 9 dolar + vergilerle uçuracak

Düzenleyen: Mesut Şahin / Kaynak: Türkiye Gazetesi 25 Temmuz 2024 09:51 - Güncelleme: 25 Temmuz 2024 09:58 - Güncelleme:

Ekonomi Haberleri / Türkiye Gazetesi

THY'nin alt kuruluşu olan A Jet, 25-26 Temmuz tarihlerinde geçerli olmak üzere Avrupa rotalarına 9 dolar + vergilerle bilet satışı başlattı. Söz konusu biletlerin seyahat tarihi ise 16 Eylül 2024 - 27 Mart 2025 olacak.