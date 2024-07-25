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Haberler > Ekonomi > İşçiler bayram ediyor! Belediyede en düşük maaş 37 bin lira oldu

İşçiler bayram ediyor! Belediyede en düşük maaş 37 bin lira oldu

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
İşçiler bayram ediyor! Belediyede en düşük maaş 37 bin lira oldu

Ekonomi Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Denizli'nin Bozkurt ilçe belediyesinde imzalanan toplu sözleşme sonrası işçiler büyük sevinç yaşadı. Yapılan anlaşma neticesinde belediyede en düşük maaş 37 bin liraya çıkarıldı. Böylelikle tediye ve sosyal haklar dahil kentte çalışanına en yüksek maaş sağlayan belediye, Bozkurt Belediyesi oldu.

Bozkurt Belediyesi ile Belediye İş Sendikası arasında devam eden görüşmeler sonuca ulaştı. Belediye ve sendika arasında yapılan görüşmeler anlaşmanın sağlanması ile tamamlandı. Bozkurt Belediyesi ile Belediye İş Sendikası arasında yapılan anlaşmaya göre en düşük çalışan maaşı yıllık bazda tediye ve sosyal haklarla birlikte 37 bin lira oldu. Bu rakam aynı zamanda Denizli'de bir belediyenin sağladığı en yüksek maaş anlaşması oldu.

İşçiler bayram ediyor! Belediyede en düşük maaş 37 bin lira oldu - 1. Resim

BAŞKAN ÇELİK'TEN MESAJ 

Anlaşma sonrası açıklamalarda bulunan Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik, "Bozkurt Belediyesi ile Belediye İş Sendikası arasında gerçekleştirilen görüşmeler başarıyla sonuçlandı. Bu anlaşma ile birlikte, Boztaş personelimiz için daha iyi çalışma şartları ve haklar sağlandı. Ayrıca, daimi kadrolu arkadaşlarımızın mevcut sözleşmeleri de ek protokollerle revize edilerek, günün yaşam şartlarına uygun hale getirildi. Bu güncellemelerle, çalışanlarımızın refahını artırmayı ve daha adil bir çalışma ortamı oluşturmayı hedefledik. Yapılan bu anlaşma çerçevesinde, en düşük çalışan maaşı yıllık bazda, tediye ve sosyal haklar ile birlikte 37 bin TL olmuştur. Bu yeni anlaşmanın tüm çalışanlar için hayırlı olmasını dileyerek, yapılan iyileştirmelerin belediyenin genel başarısına katkı sağlayacağına inandığını belirtti. Çalışanların emeklerinin karşılığını en iyi şekilde almalarını sağlamak için atılan bu adımların Bozkurt Belediyesi, çalışanlarımızın memnuniyetini ve refahını en üst düzeyde tutmayı hedefliyoruz. Bu yeni dönemde, daha da güçlenerek ve birlikte ilerleyerek, ilçemiz için değerli hizmetler sunmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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