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    İbrahim Tatlıses’in torunundan kötü haber: Birinin kalbinde sorun var

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    İbrahim Tatlıses’in oğlu İdo Tatlıses ile eşi Yasemin Şefkatli geçtiğimiz gün ikiz bebeklerini kucağına aldı. Torun sevinci yaşayan İbrahim Tatlıses, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak torunlarından birinin kalbinde sorun olduğunu açıkladı.

    İbrahim Tatlıses’in torunundan kötü haber: Birinin kalbinde sorun var
    Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Mutlu bir evlilik sürdüren İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli, geçtiğimiz gün ikizlerine kavuştu. Çift, dünyaya gelen erkek bebeklere kendi babalarının adını verdi. İkizlerden birinin adı İbrahim Ayel diğerininki ise Sinan Emir oldu.

    İbrahim Tatlıses’in torunundan kötü haber: Birinin kalbinde sorun var

    HERKESTEN DUA İSTEDİ

    Torun sevinci yaşayan İbrahim Tatlıses, ikizlerden birinin kalbinde sorun olduğunu belirterek takipçilerinden dua istedi. Paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

    “Minik Tatlıses'imize herkesten dua istiyorum... İkizlerden birinin kalbinde sorun var. Dualarınızla inşallah minin Tatlıses'in işi kolaylaşır. Allah'ım bizlere çok görmesin. Amin. Dua eden herkesten Allah razı olsun.”

    İbrahim Tatlıses’in torunundan kötü haber: Birinin kalbinde sorun var
    Taze baba İdo Tatlıses, bebeklerini kucağına aldığı anlara dair fotoğraflara sosyal medya hesabından ilk kez yer vermişti. Tatlıses paylaşımında ikizlerinin yüzünü göstermeyi tercih etmedi. Fotoğraflara nazar boncuğu emojisi koydu. 

    İbrahim Tatlıses’in torunundan kötü haber: Birinin kalbinde sorun var

    “CANIM EŞİM, İYİ Kİ VARSIN”

    Dün yeni bir paylaşım yapan İdo Tatlıses, oğullarının fotoğrafını paylaştığı fotoğrafla eşi Yasemin Şefkatli'nin doğum gününü kutladı. Altına ise şu notu düştü:

    “Canım eşim, iki gün önce gelen ikizlerimizle birlikte, senin doğum gününü daha da özel hale getirdin. Kalbimde hissettiğim sevgiyi kelimelere dökmek zor, ama seninle geçen her anımda daha da derinleşiyor. İyi ki varsın, doğum günün kutlu olsun. “

    Düzenleyen:  - Magazin
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    İbrahim TatlısesBebekTorun
    Haberler > Magazin > İbrahim Tatlıses’in torunundan kötü haber: Birinin kalbinde sorun var
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