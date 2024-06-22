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İdam kararı verilmişti… Rap şarkıcısı Tumac Salihi hakkında yeni gelişme

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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İdam kararı verilmişti… Rap şarkıcısı Tumac Salihi hakkında yeni gelişme

Magazin Haberleri  / Anadolu Ajansı

İran'da Eylül 2022'de başlayan ve yaklaşık 4 ay devam eden protesto gösterilerini organize etmekle suçlanarak idama mahkum edilen İranlı rap şarkıcısı Tumac Salihi hakkındaki idam kararı, Yüksek Mahkeme tarafından bozuldu.

Mahsa Amini eylenlerine destek veren İranlı rap şarkıcısı Tumah Salihi hakkındaki idam cezası bozuldu.

AVUKATI AÇIKLADI

Salihi'nin avukatı Emir Reisiyan, X sosyal medya hesabından paylaştığı açıklamasında, müvekkili hakkında İsfahan Devrim Mahkemesi tarafından verilen idam cezasının Yargıtay 39. Dairesi tarafından bozulduğunu belirtti.

Davanın yeniden görüleceğini aktaran Reisiyan, "Yargıtay beklendiği gibi, telafisi mümkün olmayan bir adli hatadan kaçındı." ifadelerini kullandı.

İran yargı yetkililerinden konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

NE OLMUŞTU?

İran'da Eylül 2022'de başlayan ve yaklaşık 4 ay devam eden gösterileri organize etmekle suçlanarak idama mahkum edilen ancak daha sonra cezası Yüksek Mahkeme tarafından hapse çevrilen İranlı rap şarkıcısı Salihi, idama mahkum edilmişti.

Salihi'nin avukatı Emir Reisiyan 24 Nisan’da yaptığı açıklamada, İsfahan Devrim Mahkemesinin Yüksek Mahkemenin kararını uygulamadığını bildirmişti.

Rap şarkıcısı Salihi, Mahsa Emini'nin polis nezaretinde hayatını kaybetmesi sonrasında Eylül 2022'de başlayan ve yaklaşık 4 ay süren gösterilere katılmış ve eylemleri destekleyen açıklamalar yapmıştı.

Düzenleyen:  - Magazin
Kaynak: Anadolu Ajansı
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