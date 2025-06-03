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Jason Statham yeniden Antalya'da: Bu yeri seviyoruz! Beğeni ve yorum yağdı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Jason Statham yeniden Antalya&#039;da: Bu yeri seviyoruz! Beğeni ve yorum yağdı
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Dünyaca ünlü İngiliz aktör Jason Statham'ın, Antalya'nın Serik ilçesinde bir hafta tatil yaptığı ortaya çıktı. Hollywood yıldızı, Türkiye tatiline dair fotoğrafları sosyal medyada paylaşmayı ihmal etmedi.

Guy Ritchie'nin yönettiği 2023 yapımı 'Operation Fortune: Ruse de Guerre' (Servet Operasyonu) filminin çekimleri için 2 ay Antalya'da kalan Jason Statham, tatil için ailesiyle yeniden kente geldi.

Jason Statham yeniden Antalya'da: Bu yeri seviyoruz! Beğeni ye yorum yağdı - 1. Resim

TATİL POZLARINI PAYLAŞTI

Jason Statham, bir haftalık Antalya tatilinde çekilen fotoğraflarını 42 milyondan fazla takipçisinin bulunduğu sosyal medya hesabından yayımladı.

Jason Statham yeniden Antalya'da: Bu yeri seviyoruz! Beğeni ye yorum yağdı - 2. Resim

"GERİ DÖNMEK HARİKA"

57 yaşındaki İngiliz aktör, Instagram'da yaklaşık 250 bin beğeni ve çok sayıda yorum alan gönderisine, "Geri dönmek harika. Bu yeri seviyoruz" notunu düştü.

Jason Statham yeniden Antalya'da: Bu yeri seviyoruz! Beğeni ye yorum yağdı - 3. Resim

EŞİ VE OĞLU DA ANTALYA'DA GELDİ

Jason Statham'ın, tatilinin ardından kentten ayrıldığı öğrenildi. Statham'ın yanında manken eşi Rosie Huntington-Whiteley'in de olduğu öğrenildi.

Jason Statham yeniden Antalya'da: Bu yeri seviyoruz! Beğeni ye yorum yağdı - 4. Resim

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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