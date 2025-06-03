Jason Statham yeniden Antalya'da: Bu yeri seviyoruz! Beğeni ve yorum yağdı

Dünyaca ünlü İngiliz aktör Jason Statham'ın, Antalya'nın Serik ilçesinde bir hafta tatil yaptığı ortaya çıktı. Hollywood yıldızı, Türkiye tatiline dair fotoğrafları sosyal medyada paylaşmayı ihmal etmedi.

Guy Ritchie'nin yönettiği 2023 yapımı 'Operation Fortune: Ruse de Guerre' (Servet Operasyonu) filminin çekimleri için 2 ay Antalya'da kalan Jason Statham, tatil için ailesiyle yeniden kente geldi.

TATİL POZLARINI PAYLAŞTI

Jason Statham, bir haftalık Antalya tatilinde çekilen fotoğraflarını 42 milyondan fazla takipçisinin bulunduğu sosyal medya hesabından yayımladı.

"GERİ DÖNMEK HARİKA"

57 yaşındaki İngiliz aktör, Instagram'da yaklaşık 250 bin beğeni ve çok sayıda yorum alan gönderisine, "Geri dönmek harika. Bu yeri seviyoruz" notunu düştü.

EŞİ VE OĞLU DA ANTALYA'DA GELDİ

Jason Statham'ın, tatilinin ardından kentten ayrıldığı öğrenildi. Statham'ın yanında manken eşi Rosie Huntington-Whiteley'in de olduğu öğrenildi.