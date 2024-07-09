Jeff Bezos tatilde para yağdırıyor! Restoranda ödediği ücret Yok artık' dedirtti
Düzenleyen: Ceylan Yıldız / Kaynak: Takvim- Güncelleme:
Magazin Haberleri / Takvim
Türkiye’de tatil yapmayı tercih eden isimlerden biri de Amazon'un kurucusu, CEO'su ve başkanı Jeff Bezos oldu. Ünlü milyarder geçen yıl nişanlandığı Lauren Sanchez ile birlikte Marmaris'te tatil yaptı. Ünlü isim gittiği bir restoranda 100 bin euro hesap ödedi.
Dünyanın en zenginleri arasında yer alan Jeff Bezos 500 milyon dolarlık "Koru" adlı lüks yatını Bodrum'a demirledi. Ünlü isim nişanlısı ve dostlarıyla Fethiye Göcek'in koylarında tatilini sürdürüyor.
Bezos ve nişanlısı, arkadaşlarıyla geçtiğimiz akşam D Maris içindeki Akdeniz ve Fransız mutfağı ağırlıklı bir restoranda beraber yemek yediler.
Ünlü ismin gece sonunda 100 bin euroya (3,5 milyon TL) yakın bir hesap ödediği iddia edildi.
Düzenleyen: Ceylan Yıldız - Magazin
Kaynak: Takvim
Kaynak: Takvim