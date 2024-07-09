Jeff Bezos tatilde para yağdırıyor! Restoranda ödediği ücret Yok artık' dedirtti

Düzenleyen: Ceylan Yıldız / Kaynak: Takvim 9 Temmuz 2024 11:43 - Güncelleme: 9 Temmuz 2024 11:53 - Güncelleme:

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Türkiye’de tatil yapmayı tercih eden isimlerden biri de Amazon'un kurucusu, CEO'su ve başkanı Jeff Bezos oldu. Ünlü milyarder geçen yıl nişanlandığı Lauren Sanchez ile birlikte Marmaris'te tatil yaptı. Ünlü isim gittiği bir restoranda 100 bin euro hesap ödedi.