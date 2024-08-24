Justin-Hailey Bieber çiftinin bebekleri doğdu! İşte verdikleri isim…

2018 yılında evlenen şarkıcı Justin Bieber ile model Hailey Bieber ilk kez anne baba oldu. Çift, bebeklerinin cinsiyetini ve ismini sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımla duyurdu.

Dünyaca ünlü 30 yaşındaki Kanadalı şarkıcı Justin Bieber ile güzel model Hailey Bieber, ilk bebeklerini kucaklarına aldı. Justin Bieber, 23 Ağustos Cuma günü çıkan haberleri doğruladı. İkilinin bir oğulları oldu.

JUSTIN BIEBER: EVİNE HOŞ GELDİN JACK BLUES

Hailey Bieber’ın Los Angeles’ta bir hastanede doğumu gerçekleştirdiği öğrenilirken, Instagram’da 294 milyonu aşkın takipçisi bulunan Justin Bieber, bebeğin ilk fotoğrafını da yayınladı. Altına ise “Evine hoş geldin Jack Blues Bieber” notunu düştü.

Hailey de kısa bir süre sonra aynı kareyi Instagram’da hikaye kısmına ekleyerek mavi kalp ve ayıcık emojisi koydu.

2018 yılında dünya evine giren Hailey ile Jıstin, mayıs ayında bebek müjdesini vermişti.

HAILEY BIEBER: BÜYÜK SIRRI SAKLIYORMUŞUM GİBİ HİSSETTİM

Hailey Bieber, daha önce kendisiyle yapılan bir röportajında hamilelik süreciyle ilgili “Muhtemelen hamileliğimin sonuna kadar saklayabilirdim ama hamileliğimin tadını dışarıdayken çıkaramamanın stresini yaşamak istemedim. Büyük sırrı saklıyormuşum gibi hissettim ve bu bana hiç de iyi hissettirmedi. Dışarı çıkıp hayatımı yaşama özgürlüğünü istedim” şeklinde konuşmuştu.