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Justin Bieber ve Hailey çiftinin ilk bebekleri dünyaya geldi! Bebeklerinin ismi ne?

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Justin Bieber ve Hailey çiftinin ilk bebekleri dünyaya geldi! Bebeklerinin ismi ne?

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Dünyaca ünlü şarkıcı Justin Bieber ve model Hailey Baldwin Bieber çifti, ilk bebeklerini kucaklarına aldı. Los Angeles'ta bir hastanede gerçekleşen doğumla birlikte, çiftin oğulları "Jack Blues" dünyaya geldi.

30 yaşında ilk kez baba olmanın mutluluğunu yaşayan Justin Bieber, bebeğinin ilk fotoğrafını sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Çiftin ilk çocuklarını kucaklarına almaları, hayranları arasında coşkuyla karşılandı. Jack Blues, şimdiden dünyanın en tanınan bebeklerinden biri olma yolunda ilerliyor.

Justin Bieber ve Hailey çiftinin ilk bebekleri dünyaya geldi! - 1. Resim

Justin Bieber ve Hailey çiftinin ilk bebekleri dünyaya geldi! - 2. Resim

JUSTİN BİEBER KİMDİR?

Kanadalı şarkıcı ve söz yazarı Justin Bieber, 1 Mart 1994'te Ontario, Kanada'da doğdu. Genç yaşta keşfedilerek müzik dünyasına adım atan Bieber, "Baby" gibi hit şarkılarıyla dünya çapında üne kavuştu. Pop müziğin en tanınan isimlerinden biri haline gelen sanatçı, birçok albüm çıkarmış ve sayısız ödül kazanmıştır.

Justin Bieber ve Hailey çiftinin ilk bebekleri dünyaya geldi! - 3. Resim

HAİLEY BALDWİN KİMDİR?

Hailey Baldwin Bieber, 22 Kasım 1996'da Tucson, Arizona'da doğan Amerikalı bir model ve televizyon sunucusudur. Baldwin ailesinin bir üyesi olan Hailey, modellik kariyerine genç yaşta başladı ve dünyaca ünlü markalarla çalıştı. 2018 yılında Justin Bieber ile evlenerek soyadını Baldwin'den Bieber olarak değiştirdi.

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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