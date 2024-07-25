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Kadir Ezildi geçtiğimiz gün nişanlanmıştı! Kayınçosu ünlü isim çıktı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Kadir Ezildi geçtiğimiz gün nişanlanmıştı! Kayınçosu ünlü isim çıktı

Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Temizlik programlarıyla adını duyuran Kadir Ezildi şu sıralar özel hayatıyla gündemde… Ünlü sunucu geçtiğimiz günlerde Gamze Türkmen’le nişanlanmıştı. Ezildi’nin hayranları tarafından Gamze Türkmen’in kim olduğu merak konusu oldu. Türkmen’in 'Canlar Cananı Muhammed' ilahisi ile tanınan Fırat Türkmen'in kardeşi olduğu ortaya çıktı.

"En Hamarat Benim” isimli programda sunucu olan ve temizlik hastalığıyla bilinen Kadir Ezildi geçtiğimiz günlerde Gamze Türkmen’le Erzurum’da nişanlanmıştı.

Ezildi, nişan töreninde siyah bir takım elbise giymeyi tercih ederken sözlüsü Gamze Türkmen ise açık kahve tonlarında kabarık bir elbise giymişti.

Kadir Ezildi geçtiğimiz gün nişanlanmıştı! Kayınçosu ünlü isim çıktı - 1. Resim

Ünlü sunucunun hayranları tarafından müstakbel nişanlısı Gamze Türkmen merak konusu oldu. Ezildi’nin kayınçosunun kim olduğunu duyanlar ise şaşkınlık yaşadı. Gamze Türkmen’in ‘Canlar Cananı Muhammed’ ilahisi ile tanınan Fırat Türkmen'in kardeşi olduğu ortaya çıktı.

Kadir Ezildi geçtiğimiz gün nişanlanmıştı! Kayınçosu ünlü isim çıktı - 2. Resim

FIRAT TÜRKMEN KİMDİR?

Fırat Türkmen, ATV ekranlarında yayınlanan Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru programına sık sık konuk oluyordu.
Hem sesleriyle hem de duruşuyla büyük beğeni toplayan Türkmen, Instagram ve Youtube'da geniş takipçi kitlesine sahip. Ünlü ismin Instagram hesabında tam olarak 1.1 milyon takipçisi bulunuyor.

Kadir Ezildi geçtiğimiz gün nişanlanmıştı! Kayınçosu ünlü isim çıktı - 3. Resim

Düzenleyen:  - Magazin
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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