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Kadir İnanır felç mi kaldı? Jülide Kural’dan cevap gecikmedi, İbrahim Tatlıses'ten de paylaşım geldi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Kadir İnanır felç mi kaldı? Jülide Kural’dan cevap gecikmedi, İbrahim Tatlıses&#039;ten de paylaşım geldi

Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden Kadir İnanır’ın felç kaldığına dair haberler gündem oldu. Konuya dair açıklama hayat arkadaşı Jülide Kural’dan gelirken, şarkıcı İbrahim Tatlıses de sanatçıyla ilgili bir paylaşım yaptı.

24 Mart’ta Beykoz’daki evinde rahatsızlanan ve beyninde pıhtı attığı öğrenilen Türk sineması oyuncusu Kadir İnanır, entübe edilmişti. Tedavisi yapılan ve günlerce hastanede kalan İnanır 4 Nisan’da taburcu edilmişti. 

Oyuncudan geçtiğimiz temmuz ayında bir kötü haber daha gelmiş; akciğerinde oluşan enfeksiyon nedeniyle yeniden yoğun bakıma alınmıştı. Geçtiğimiz gün çıkan haberlerde ise oyuncunun felç geçirdiği hatta ağır konuşmaya başladığı öne sürüldü. Hastanede tedavisi devam eden ismin hayat arkadaşı Jülide Kural, bu iddiaları yalanladı.

Kadir İnanır felç mi kaldı? Jülide Kural’dan cevap gecikmedi, İbrahim Tatlıses'ten de paylaşım geldi - 1. Resim

JÜLİDE KURAL'DAN AÇIKLAMA

Kadir İnanır’ın tedavisinin devam ettiğini belirten Jülide Kural, çıkan haberlere isyan etti; şu ifadeleri kullandı:
“Kadir’in tedavisi olumlu yönde devam ediyor. Elbette uzun zamandır hastanede olmanın getirdiği psikolojik bir ağırlık var. Ama Kadir’in sahip olduğu güçlü irade bu süreci de atlatacak. Felç geçirdiği haberleri yalan. Böyle haberler nereden çıkıyor, anlamıyorum. Yalan haberlere kulak asmayın lütfen.” 

Kadir İnanır felç mi kaldı? Jülide Kural’dan cevap gecikmedi, İbrahim Tatlıses'ten de paylaşım geldi - 2. Resim

İBRAHİM TATLISES: KADİR İNANIR AĞABEYİME ACİL ŞİFALAR DİLİYORUM

Öte yandan yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle zor günler geçiren Kadir İnanır’a bir destek de İbrahim Tatlıses’ten geldi. İnanır ile çekilen eski bir fotoğrafı paylaşan Tatlıses, oyuncuya şifa diledi ve "Türk sinemasının değerli oyuncusu değerli dostum Kadir İnanır ağabeyime Allah'tan acil şifalar diliyorum. Tüm dualarım seninle Kadir usta" dedi.

Düzenleyen:  - Magazin
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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