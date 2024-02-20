Karayip Korsanları’nın yıldızı Kevin McNally tutuklandı! Ciddi bir suçlamayla karşı karşıya

Karayip Korsanları’nda Joshamee Gibbs karakterini üstlenen Kevin McNally'nin Los Angeles'ta bir otelde düzenlenen 'Dr Who' dizisi hayran toplantısına katılmadan birkaç saat önce 'aile içi şiddet' şüphesiyle tutuklandığı bildirildi. 68 yaşındaki aktörün daha sonra kefaletle serbest bırakıldığı ancak önümüzdeki ay mahkemeye çıkacağı öğrenildi.

Karayip Korsanları serisinin başından itibaren Jack Sparrow’un (Johnny Deep) sağ kolu ve yakın dostu Joshamee Gibbs rolünü canlandıran Kevin McNally'nin gözaltına alındığı ortaya çıktı.

68 yaşındaki aktörün Cuma günü Los Angeles'ta düzenlenen Doctor Who dizisi hayran toplantısı Gallifrey One'a katılmadan önce tutuklandığı bildirildi.

The Sun'ın haberine göre McNally, Cuma günü erken saatlerde 'aile içi şiddet' şüphesiyle tutuklandı. Günün ilerleyen saatlerinde Gallifrey One adlı hayran kongresinin organizatörleri tarafından etkinliğe ‘katılamayacağı’ duyuruldu.

TUTUKLANMA NEDENİ

Los Angeles polisi, aktörün mevcut veya eski eşi, birlikte yaşadığı kişi ya da çocuğunun ebeveyni olan bir kişide, travmatik bir duruma neden olan yaralanmaya yol açtığı şüphesiyle tutulduğunu söyledi. Ancak polis, gizlilik kurallarını gerekçe göstererek, daha fazla bilgi paylaşmadı.

KEFALETLE SERBEST BIRAKILDI

McNally'nin eşi ve oyuncu Phyllis Logan, hafta sonu kendisine ulaşıldığında eşinin tutuklanmasından haberdar olmadığını söylediği bildirildi. Öte yandan oyuncunun 40 bin pound (1.5 milyon TL) kefalet ile serbest bırakıldığı öğrenildi. McNally'nin gelecek ay mahkemeye çıkması bekleniyor.