Antalya’da 23 Eylül’de motosikletiyle evinden ayrıldıktan sonra kaybolan 15 yaşındaki Kuzey Yağız Aktaş’tan günlerdir haber alınamıyordu. Oğlunu bulmak için İstanbul’a gelen Hasan Aktaş’ın Antalya’daki evinde de yangın çıktı. Günlerdir beklenen güzel haberi ise Müge Anlı canlı yayında duyurdu.

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Antalya’da yaşayan 15 yaşındaki Kuzey Yağız Aktaş, 23 Eylül’de kuzenine ait motosikletle evinden ayrıldıktan sonra bir daha geri dönmedi.

Kayıp oğlunu arıyordu, evinde yangın çıktı! Müge Anlı güzel haberi duyurdu

Günlerdir kendisinden haber alınamayan Kuzey Yağız’ın bulunması için başlatılan arama çalışmaları sürerken, olay ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programına taşındı.

Kayıp oğlunu arıyordu, evinde yangın çıktı! Müge Anlı güzel haberi duyurdu

OĞLUNU ARARKEN EVİNDE YANGIN ÇIKTI

Oğlundan haber almak için Antalya’dan İstanbul’a gelen Hasan Aktaş, canlı yayına katılarak yardım istedi. Aktaş’ın oğlunu aradığı sırada Antalya’nın Kepez ilçesindeki evinde de yangın çıktı.

Kayıp oğlunu arıyordu, evinde yangın çıktı! Müge Anlı güzel haberi duyurdu

Teomanpaşa Mahallesi’ndeki 4 katlı binanın giriş katında bulunan evde, kimsenin olmadığı sırada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yatak odasında başladığı belirtilen yangın, komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın nedeniyle evde maddi hasar oluştu.

Kayıp oğlunu arıyordu, evinde yangın çıktı! Müge Anlı güzel haberi duyurdu

MÜGE ANLI CANLI YAYINDA DUYURDU

Günlerdir oğlundan gelecek haberi bekleyen Hasan Aktaş’ın bekleyişi bugün sona erdi. Müge Anlı, canlı yayında 15 yaşındaki Kuzey Yağız Aktaş’ın bulunduğunu açıkladı.

Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Kuzey Yağız’ın, Antalya Sosyal Hizmetler Müdürlüğü’nün korumasına teslim edildiği bildirildi.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : MELİN ÖZTÜRK Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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