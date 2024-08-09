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Kenan İmirzalıoğlu'ndan Kim Milyoner Olmak İster'e veda! Yerine gelen isim belli oldu

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Kenan İmirzalıoğlu&#039;ndan Kim Milyoner Olmak İster&#039;e veda! Yerine gelen isim belli oldu

Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Ekranların ilgiyle izlenen programı Kim Milyoner Olmak İster’de sunucu değişikliği yaşandı. Yeni sezonda oyunculuğa yönelmek isteyen Kenan İmirzalıoğlu programı bıraktı. Yarışmanın sunuculuğunu ise Oktay Kaynarca üstlenecek.

Üstlendiği projelerle adından söz ettiren Kenan İmirzalıoğlu, geçtiğimiz haftalarda kaybettiğimiz Kenan Işık’ın sunumuyla popüler hale gelen Kim Milyoner Olmak İster’i 5 yıldır sunuyordu. İmirzalıoğlu, 5 Ekim 2019’dan bu yana sunucu koltuğunda oturduğu yarışmaya veda etti. 

KENAN İMİRZALIOĞLU GİTTİ YERİNE OKTAY KAYNARCA GELDİ

Hürriyet’te yer alan habere göre; başarılı oyuncu Oktay Kaynarca, yeni sezonda Kim Milyoner Olmak İster’in başında olacak ve ATV’de izleyiciyi ekrana kilitleyecek. 

Gazeteci Mehmet Üstündağ, konuyla ilgili yazdığı yazısında “Kenan İmirzalıoğlu, efendiliği ve başarılı oyunculuğuyla Türk halkının gönlünde taht kurmuş bir isim. Programda da çok beğeniliyordu. Ama belli ki artık yeniden dizi setlerine dönmek istiyor. Keza Oktay Kaynarca da çok seviliyor. Ayrıca ikisini birbiriyle kıyaslamaya bile gerek yok!” ifadelerini kullandı.

Kenan İmirzalıoğlu'ndan Kim Milyoner Olmak İster'e veda! Yerine gelen isim belli oldu - 1. Resim

‘AYRILIK DA SEVDAYA DAHİL’ İLE ANLAŞMIŞLARDI

Öte yandan Kenan İmirzalıoğlu, bir dijital platformda yayınlanacak ‘Ayrılık Da Sevdaya Dahil’ dizisiyle görüşme yapıyordu. Oyuncunun başrol olacağı haberleri sevenlerini heyecanlandırmıştı. Ancak iddiaya göre, ünlü isim son anda vazgeçince yerine İbrahim Çelikkol geldi. Çelikkol’un ‘Kemal’ rolünü üstleneceği dizi ekim ayında sete çıkacak. Dizinin başrol kadın oyuncusu ise uluslararası projelerde rol alan Emine Meyrem olacak. 

Düzenleyen:  - Magazin
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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