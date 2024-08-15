Kibariye’nin kızı Birgül son haliyle şaşkına çevirdi! Gören ‘yok artık’ diyor

Şarkıcı Kibariye’nin eşi Ali Küçülbalçık ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Birgül Küçükbalçık’ın son hali ortaya çıktı. Görenler değişimine inanamadı, yorumlar peş peşe geldi.

Kibariye’nin kızı Birgül, geçirdiği estetik operasyonlarla bambaşka biri oldu. Şimdilerde 20 yaşında olan isim değişimiyle yeniden gündeme oturdu.

Söylediği şarkılar ve sahne performanslarıyla adından söz ettiren Kibariye, 1999 yılında Ali Küçükbalçık ile dünya evine girdi. Çiftin bu evlilikten ‘Birgül’ adını verdikleri kızları dünyaya geldi.

Birgül, ailesinin karşı çıkmasına rağmen evlendi. Henüz 20 yaşındayken anne olup Kibariye’ye torun sevinci yaşatan Küçükbalçık, oğluna Aras adını verdi. Erken yaşta anne olan isim değişimiyle de adından söz ettirdi.

Peş peşe estetik operasyon geçiren Kibariye’nin kızı bambaşka biri oldu. Ünlü şarkıcı, kızı ve babasının son halini sosyal medyada paylaştı. Birgül sapsarı yaptığı saçları ve estetikleriyle görenleri şaşırttı.

Kullanıcılar “Kendi yaşından 20 yaş fazla görünüyor” , “Doğal hali daha iyiydi” gibi yorumlar yaptı.

BİRGÜL KÜÇÜKBALÇIK KİMDİR?

Kibariye'nin kızı Birgül Küçükbalçık, 2000 yılında dünyaya geldi. 2019 yılında ailesi karşı çıksa da 5 yıllık sevgilisi Bülent Burak ile nikah masasına oturdu. 2019 yılında dünya evine giren Birgül Küçükbalçık 2021 yılında anne oldu.