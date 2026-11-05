Killa Hakan’dan haber var! Yoğun bakımda son durumu belli oldu

Türkçe rap müziğin tanınan isimlerinden Killa Hakan, 2 Kasım'da yoğun bakıma kaldırılmasının ardından sevenlerini endişelendirdi. Avukatı tarafından yapılan ilk açıklamada sağlık durumuna ilişkin ayrıntı paylaşılmazken, 53 yaşındaki ismin hastaneye kaldırılma nedeni ve tedavi sürecine dair yeni bilgiler ortaya çıktı.

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Gerçek adı Hakan Durmuş olan Killa Hakan, 3 Mart 1973'te Berlin'de dünyaya geldi. Gençlik yıllarını Türk göçmen nüfusunun yoğun olduğu Kreuzberg'de geçiren isim, müzik kariyerine Islamic Force grubuyla başladı. Çakallar, Kreuzberg City ve Son Mohakan albümleriyle kendine özgü tarzını ortaya koyan rapçi, zamanla Türkçe rapin önemli isimlerinden biri haline geldi.

YOĞUN BAKIMA KALDIRILMA NEDENİ ORTAYA ÇIKTI

Killa Hakan'ın yeniden hastaneye kaldırılmasına akciğerlerinde yaşadığı rahatsızlığın neden olduğu öğrenildi. Ünlü ismin vücudunda biriken karbondioksiti yeterince dışarı atamadığı belirtildi.

Killa Hakan 2022 yılında Covid-19 nedeniyle akciğer ve böbrek sorunları yaşamış ve bir süre yoğun bakımda tedavi görmüştü. Avukatı Şükrü Sarıdere de 2 Kasım'da yaptığı açıklamada Killa Hakan’ın bir sağlık sorunu nedeniyle yoğun bakımda tedavi gördüğünü doğrulamıştı.

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HENÜZ UYANDIRILMADI

Killa Hakan'ın sağlık durumunun ilk günlere göre daha iyiye gittiği öğrenildi. Ancak yoğun bakımdaki tedavisi devam eden 53 yaşındaki ismin henüz uyandırılmadığı bildirildi. Bu süreçte Ceza, Yener Çevik, Summer Cem, Eko Fresh ve Ayaz Kaplı, hastaneye giderek yakın dostlarına destek oldu.

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