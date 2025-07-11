Klarnet artık torununa emanet: Minik Hüsnü sahneye hazır

Küçük yaşlardan bu yana müzikle iç içe yaşayan, babası gibi müzisyen olan klarnet virtüözü Hüsnü Şenlendirici geçtiğimiz ay ikinci kez dede olmanın mutluluğunu yaşadı. Hastane önünde kutlama yapan Şenlendirici’nin sosyal medyadan torunuyla paylaştığı kare dikkat çekti.

Roman asıllı klarnet sanatçısı Hüsnü Şenlendirici, son dönemde Sibel Can ve Hakan Altun ile birlikte sunduğu ‘Şarkılar Bizi Söyler’ adlı programla adından söz ettirmişti.

Kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da zaman zaman gündeme gelen Şenlendirici’nin oğlu Ergün Şenlendirici baba olmuştu. İlk kez dede olmanın heyecanını yaşayan isim yeniden aynı sevinci yaşadı.

HASTANE ÖNÜNDE DAVULLU ZURNALI KUTLAMA

Şenlendirici ailesi hastane çıkışında yaptığı kutlamayla çok konuşuldu. Kutlamada Nazire Şenlendirici göbek atarken, o eğlenceli anlar sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

İŞTE JR. HÜSNÜ

2. kez dede olan Hüsnü Şenlendirici torununa ‘Hüsnü’ adı verdi. Söz konusu kutlamayla ilgili yapılan paylaşımda “Hoşgeldin Jr. Hüsnü Ş.” notu dikkat çekti.

“KLARNET SAHİBİNİ BULDU”

Hüsnü Şenlendirici, torunu Hüsnü ile beklenen kareyi sosyal medyada paylaştı. Altına ise “Yıllardır sakladığım klarnet sahibini buldu” yazdı. Fotoğrafa onlarca beğeni gelirken, kullanıcılardan “Ömrü güzel olsun” , “Allah bağışlasın” gibi yorumlar yazıldı.



