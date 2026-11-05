Ünlü şarkıcı Sinan Özen, Tokat'ta gerçekleştirdiği konserin ardından İstanbul'a dönmek üzere yola çıktığı sırada trafik kazası geçirdi. Otoyolun Sakarya gişeleri mevkisinde meydana gelen kazada sanatçının bulunduğu araç hasar alırken, Sinan Özen ve aynı araçta seyahat eden kardeşi Hızır Özen kazayı yara almadan atlattı.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

3 Kasım'da Tokat'ta hayranlarıyla buluşarak sahne alan Sinan Özen, konser programının tamamlanmasının ardından İstanbul'a dönmek için yola çıktı.

Konserden dönüyordu, kaza geçirdi! Sinan Özen'den ilk haber geldi

SAKARYA GİŞELERİNDE KAZA YAPTI

Sanatçının içinde bulunduğu araç, dönüş yolunda otoyol üzerindeki Sakarya gişelerinde başka bir araçla kazaya karıştı. Yaşanan kazanın ardından araçlarda hasar meydana gelirken, sanatçı ve beraberindeki kardeşinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Konserden dönüyordu, kaza geçirdi! Sinan Özen'den ilk haber geldi

“ÇOK ŞÜKÜR İYİYİZ”

Aynı zamanda Sinan Özen'in menajerliğini de üstlenen Hızır Özen, yaşadıkları kazayı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla takipçilerine duyurdu. Kaza sonrası araçların durumunu gösteren fotoğrafları yayımlayan Hızır Özen, paylaşımına, "Tokat dönüşü Sakarya gişelerinde yaşadığımız kaza. Çok şükür iyiyiz" notunu ekledi.

Konserden dönüyordu, kaza geçirdi! Sinan Özen'den ilk haber geldi

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : MELİN ÖZTÜRK Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala