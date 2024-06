Köpek balığı saldırısında hayatını kaybeden Tamayo Perry’e eşinden duygusal veda

Karayip Korsanları filminde oynayan, cankurtaranlık ve sörf eğitmenliği yapan Tamayo Perry, Hawaii’de uğradığı köpek balığı saldırısı nedeniyle hayatını kaybetmişti. 49 yaşındaki ünlü ismin ölümünün ardından eşi duygusal bir veda mesajı yayınladı.

"Karayip Korsanları 4 Gizemli Denizlerde" filminde oynayan Tamayo Perry, Oahu Adası açıklarında sörf yaparken köpekbalığının saldırısına uğrayarak canından olmuştu.

FECİ ŞEKİLDE CAN VERMİŞTİ

Aynı zamanda cankurtaranlık yapan ve sörf eğitmenliği yapan Tamayo Perry'in cesedi Malaekahana Plajı'nda bulunmuştu. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada cesedinin bir kolu ve bacağının eksik olduğu belirtilmişti.

EŞİ VEDA MESAJI PAYLAŞTI

Yaşanan kahreden ölüm haberinin ardından Tamayo Perry'nin eşi Emilia Perry duygusal bir mesaj paylaşmıştı ve ünlü isme bu sözlerle veda etti:

“Hepimiz kendi hikayemizin kahramanı olmak isteriz. İnsanlığın kurtarıcı özelliklerinden biri, her zaman ve korkusuzca inançlarımızı takip etme arzumuzdur. Çok azımız gerçekten o kahraman olabilir. Tamayo Perry öyleydi, öyle ve her zaman öyle kalacak. O, herkesin büyük ağabeyiydi. Katı ve tavizsiz, bulaşıcı bir gülümsemeyle... O, ihtiyaç anında kurtarıcınızdı, her şey darmadağın olduğunda güvenliğinizdi. O, 1990'ların kuzey sahilinin ateşinde dövülmüş bir şövalyeydi. Ölümü trajik olmasına rağmen bu dünyayı, en sevdiği yerde ve sevdiği şeyi yaparken terk etti. Onun cennette olduğunu bilmek bize güç veriyor, ondan önce gitmiş olan arkadaşlarıyla Pipeline'da dalga geçiyor olmalı.”