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Kuruluş Osman dizisinde yaprak dökümü! Üç kişi ayrılıyor

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Kuruluş Osman dizisinde yaprak dökümü! Üç kişi ayrılıyor

Magazin Haberleri

Çarşamba akşamlarına damga vuran Atv’nin Kuruluş Osman dizisinin altıncı sezonu ekranlara gelecek. Dizinin "Vatan cümle cihandır” sloganlı yeni sezon tanıtımı geçen cumartesi yayınlandı. Diziye üç isim veda ediyor.

Kuruluş Osman Burak Özçivit’li yeni sezonuyla seyirciyle buluşacak. İlk tanıtımı yayınlanan dizinin yeni sezon oyuncuları şimdiden merak konusu oldu.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, dizinin yeni yayın döneminde ekibine katılacağı konuşulan yeni oyuncularının başında Ekin Mert Daymaz geliyor.

Kuruluş Osman dizisinde yaprak dökümü! Üç kişi ayrılıyor - 1. Resim

KURULUŞ OSMAN DİZİSİNDEN KİMLER AYRILDI?

Öte yandan Kuruluş Osman’da ayrılıklar da yaşandı. Germiyanoğluları’ndan Yakup Bey’e hayat veren ve diziden ayrılıp geri dönen Mirza Bahattin Doğan, Yunus Emre’yi canlandıran Yusuf Gökhan Atalay ve Karesi Bey’i oynayan Mürşid Ağa Bağ ekibe veda etti.

Kuruluş Osman dizisinde yaprak dökümü! Üç kişi ayrılıyor - 2. Resim

Düzenleyen:  - Magazin
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