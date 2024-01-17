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    Lohusa’nın galasında Barış Arduç eşi Gupse Özay’a övgüler yağdırdı: Ben karımdan razıyım

    Kaynak: Muhabir Online / Düzenleyen:

    Başarılı oyuncu ve senarist Gupse Özay’ın uzun bir aranın ardından yazdığı Lohusa filminin galası dün akşam gerçekleşti. Galaya katılan Barış Arduç, eşi Özay’a övgüler yağdırdığı konuşmasında “Ben karımın anneliğinden de bana yaptığı eşliğinden de çok razıyım” dedi.

    Magazin Haberleri  / Muhabir Online

    Gupse Özay’ın senaryosunu yazdığı ve başrolünde olduğu komedi türündeki ‘Lohusa’ filminin galası renkli görüntülere sahne oldu. 19 Ocak’ta seyirciyle buluşacak yapımın galasına birbirinden ünlü isimler katılırken, Barış Arduç eşi Gupse Özay’ı yalnız bırakmadı. 

    Lohusa’nın galasında Barış Arduç eşi Gupse Özay’a övgüler yağdırdı: Ben karımdan razıyım

    “KARIMIN HEYECANINI PAYLAŞMAYA GELDİM”

    Arduç, galada yaptığı konuşmada Özay’a övgüler yağdırdı. Ünlü oyuncunun duygusal konuşması sosyal medyada da gündem oldu. 

    “Çok heyecanlıyım. Karımın heyecanını paylaşmaya geldim. Çok büyük bir emek verdi, hatta biz yazın tatildeyken o bu işi yazmakla meşguldü. Onun adına çok güzel geçeceğini umuyorum. Umarım izleyen herkes de benimle aynı duyguları paylaşır. Çok emek verdiler, sonu da güzel olsun.”

    Lohusa’nın galasında Barış Arduç eşi Gupse Özay’a övgüler yağdırdı: Ben karımdan razıyım

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    “ÇALIŞKANLIĞINA AYRI BİR HAYRANLIĞIM VAR”

    Geçtiğimiz yıl anne olan Gupse Özay’ın lohusalık dönemi üzerine sorulan soruya da cevap veren Arduç, şunları söyledi:

    “Esasında bu hormonal bir şey olduğu için, ‘yok bizimkinde olmadı, başkasında oldu’ gibi bir durum söz konusu değil. Çok normal bir süreç anneler için. Ben karımın anneliğinden de bana yaptığı eşliğinden de çok razıyım. Kısıtlı bir zamanı da vardı. Şaşkınlığım ve ona olan saygınlığımın artması da ‘Ben ekimde sete çıkacağım’ dedi, çok ihtimal vermedim. Yazdı ve çıktı, o yüzden bu çalışkanlığına ayrı bir hayranlığım var karımın. 

    Lohusa’nın galasında Barış Arduç eşi Gupse Özay’a övgüler yağdırdı: Ben karımdan razıyım

    SOSYAL MEDYADA YORUMLAR GECİKMEDİ

    Öte yandan sosyal medyada kullanıcılar paylaşılan videonun altına Barış Arduç ile ilgili “Hanımcı ve bundan hiç gocunmuyor, örnek olsun tüm eşlere” , “Keşke her erkek böyle olsa” , “Biz de senin babalığından razıyız” gibi yorumlar yapıldı.

    Düzenleyen:  - Magazin
    Kaynak: Muhabir Online
    Barış ArduçGupse ÖzayEvlilikLohusaGala
    Haberler > Magazin > Lohusa’nın galasında Barış Arduç eşi Gupse Özay’a övgüler yağdırdı: Ben karımdan razıyım
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