Lohusa’nın galasında Barış Arduç eşi Gupse Özay’a övgüler yağdırdı: Ben karımdan razıyım

17 Ocak 2024 10:28 - Güncelleme Tarihi: 17 Ocak 2024 10:34

Gupse Özay’ın senaryosunu yazdığı ve başrolünde olduğu komedi türündeki ‘Lohusa’ filminin galası renkli görüntülere sahne oldu. 19 Ocak’ta seyirciyle buluşacak yapımın galasına birbirinden ünlü isimler katılırken, Barış Arduç eşi Gupse Özay’ı yalnız bırakmadı.

“KARIMIN HEYECANINI PAYLAŞMAYA GELDİM”

Arduç, galada yaptığı konuşmada Özay’a övgüler yağdırdı. Ünlü oyuncunun duygusal konuşması sosyal medyada da gündem oldu.

“Çok heyecanlıyım. Karımın heyecanını paylaşmaya geldim. Çok büyük bir emek verdi, hatta biz yazın tatildeyken o bu işi yazmakla meşguldü. Onun adına çok güzel geçeceğini umuyorum. Umarım izleyen herkes de benimle aynı duyguları paylaşır. Çok emek verdiler, sonu da güzel olsun.”

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“ÇALIŞKANLIĞINA AYRI BİR HAYRANLIĞIM VAR”

Geçtiğimiz yıl anne olan Gupse Özay’ın lohusalık dönemi üzerine sorulan soruya da cevap veren Arduç, şunları söyledi:

“Esasında bu hormonal bir şey olduğu için, ‘yok bizimkinde olmadı, başkasında oldu’ gibi bir durum söz konusu değil. Çok normal bir süreç anneler için. Ben karımın anneliğinden de bana yaptığı eşliğinden de çok razıyım. Kısıtlı bir zamanı da vardı. Şaşkınlığım ve ona olan saygınlığımın artması da ‘Ben ekimde sete çıkacağım’ dedi, çok ihtimal vermedim. Yazdı ve çıktı, o yüzden bu çalışkanlığına ayrı bir hayranlığım var karımın.

SOSYAL MEDYADA YORUMLAR GECİKMEDİ

Öte yandan sosyal medyada kullanıcılar paylaşılan videonun altına Barış Arduç ile ilgili “Hanımcı ve bundan hiç gocunmuyor, örnek olsun tüm eşlere” , “Keşke her erkek böyle olsa” , “Biz de senin babalığından razıyız” gibi yorumlar yapıldı.