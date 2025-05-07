"Lvbel C5" adliyeye böyle sevk edilmiş! İşte o görüntüler

Şarkılarında uyuşturucu kullanımını özendirdiği gerekçesiyle tutuklan "Lvbel C5" lakaplı rapçi Süleyman Burak Bodur'un, adliyeye sevk anlarına ait görüntüler kamuoyuyla paylaşıldı.

Kocaeli'de gözaltına alınan "Lvbel C5" lakaplı rapçi Süleyman Burak Bodur’un Gebze Adliyesi’ne sevk edildiği anlara ait görüntüler ortaya çıktı.

Şarkılarında uyuşturucu kullanımını özendirdiğine dair tespitler bulunan Süleyman Burak Bodur, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı. "Lvbel C5" lakabıyla tanınan Bodur, dün işlemlerinin ardından sevk edildiği Gebze Adliyesi'nde "uyuşturucu madde kullanımını özendirme" suçundan tutuklanmıştı.

"Lvbel C5"in, Gebze Emniyet Müdürlüğü’nden çıkarıldığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

"LVBEL C5" KİMDİR?

Gerçek adı Süleyman Burak Bodur olan Lvbel C5 20 Nisan 2001 tarihinde Sakarya’da doğdu. Türk rap müziğinin son yıllarda öne çıkan genç yeteneklerinden biri olan Bodur, müzik kariyerine 2019 yılında “Drop” isimli şarkısıyla başladı.

Asıl çıkışını ise 2021 yılında Batuflex ile birlikte hazırladığı “Ralli” şarkısıyla yakaladı. 2022 yılında yayımladığı “C5MODE” albümüyle de adını daha geniş kitlelere duyurdu. Sosyal medyada ve dijital platformlarda ciddi bir takipçi sayısına ulaşan şarkıcı son olarak “Hav Hav Hav” isimli şarkısıyla gündeme geldi.