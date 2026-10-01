Mabel Matiz olarak bilinen şarkıcı Fatih Karaca hakkında "Ha Leylim" adlı şarkısının klibindeki görüntüler nedeniyle 'müstehcenlik' suçu kapsamında 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "Ha Leylim" adlı şarkısına ait klibi sebebiyle hakkında soruşturma açılan şarkıcı Mabel Matiz hakkında 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası istenildi.

Kamuoyunda Mabel Matiz olarak bilinen şarkıcı Fatih Karaca hakkında, dijital platformlarda paylaşılan "Ha Leylim" adlı şarkısına ait video klibin, şarkı sözleriyle beraber değerlendirildiğinde "müstehcenlik" suçu kapsamında kaldığı düşünülerek başlatılan soruşturma çerçevesinde iddianame düzenlendi.

Mabel Matiz hakkında Ha Leylim şarkısı klibi nedeniyle 3 yıla kadar hapis istendi

3 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

İddianamede, Karaca tarafından seslendirilen "Ha Leylim" adlı şarkıya ait video klipte olan bazı görüntülerle şarkı sözlerinin beraber değerlendirildiğinde müstehcen nitelik taşıyabileceğinin anlaşılması sonrasında soruşturmanın başlatıldığı bildirildi. Soruşturmanın sonrasında şarkıcı Mabel Matiz hakkında "Müstehcen görüntü, yazı ya da sözleri basın ve yayın yolu ile yayınlamak ya da yayınlanmasına aracılık etmek" suçundan 6 aydan 3 seneye dek cezalandırılmaları istenildi.

Bilirkişi raporuna da yer verilen iddianamede, video kaydının 3 dakika 51. saniyesinden itibaren açık alanda çok sayıda kişinin olduğu ortamda damat rolündeki erkek kişi ile sarı saçlı ve sarı takım elbiseli diğer erkek şahsın görüntüye girdikleri belirtildi. İddianamede, şahıslardan birinin ceketini çıkardığı, sonrasında iki erkeğin karşılıklı dans ettiği ve dans esnasında kol ve kalça bölgelerini belirgin biçimde kullanarak tekrarlayan hareketlerde bulunduklarının bilirkişi raporunda belirtildiği bildirildi. Görüntülerin başlangıcında sadece müzik olduğu, devamında ise şarkı sözlerinin görüntülere eşlik ettiği belirtildi.

KLİBİN ANA ODAK NOKTASI HALİNE GELDİ

Savcılık değerlendirmesinde, iki erkeğin dans ve farklı hareketlerinin klibin odak noktası ve ana teması şekline geldiği, şarkı sözleri ile görüntülerin birbirlerinden bağımsız unsurlar olmadığı ve görsel ve işitsel olarak birbirlerini tamamladığı iddia edildi. Bu durumun toplumun genel ahlakı ile alakalı kabul görmüş sınırların zorlandığını gösterdiği değerlendirildi.

İddianamede Fatih Karaca’nın ifadesine de yer verildi. Karaca’nın, "Ha Leylim" adlı şarkının söz, müzik ve yapımcılığının kendisine ait olduğunu, şarkıyla aşkı ifade etmek istediğini, klibin konusunu oluştururken Sinan Tuncay ile beraber Trakya düğünlerini canlandırmayı hedeflediklerini ve videoyu @mabelmatiz rumuzlu YouTube sayfasından bizzat paylaştığını beyan ettiği aktarıldı.

TRAKYA DÜĞÜNÜNÜ CANLANDIRMAK İSTEDİKLERİNİ SÖYLEDİLER

Sinan Tuncay’ın ise yaklaşık 15 senedir yönetmenlik ve görsel sanatlarla ilgilendiğini, "Ha Leylim" adlı şarkının video klibinin yönetmenliğini yaptığını ve şarkının hareketli olması sebebiyle klipte bir Trakya düğününü canlandırmak istediklerini söylediği kaydedildi. Savcılık, şüphelilerin beyanları çerçevesinde klibin görsel ve işitsel içeriğinin meydana getirilmesi ve yayınlanmasında beraber hareket ettiklerinin değerlendirildiğini kaydetti.

Savcılık değerlendirmesinde, eserin sanatsal nitelik taşımasının dışında içeriğin çocukların ulaşımına engellenmiş olması gerektiği, soruşturma hususu klibin ise YouTube ve sosyal medya platformlarında umuma açık biçimde yayımlandığı kaydedildi. İçeriğe çocukların ulaşmasını engelleyecek bir erişim sınırlaması olmadığı ifade edilerek söz konusu istisna hükmünün uygulanmasının mümkün olmadığı değerlendirildi.

İddianamede, Fatih Karaca ve Sinan Tuncay’ın "Müstehcen Görüntü, Yazı veya Sözleri Basın ve Yayın Yolu ile Yayınlamak veya Yayınlanmasına Aracılık Etmek" suçundan cezalandırılmaları istenildi.

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| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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