MasterChef’te tek tek anlattı: Elif Adatepe Gülşen'in tacizden sonra hayatı değişti, şampiyonluğa ulaştı!

MasterChef yarışmacısı Elif Adatepe Gülşen’in hayat hikayesi herkesi şaşırttı. Kick boks şampiyonu olduğunu açıklayan Elif, bu spora geçmişte yaşadığı taciz ve darp olayları nedeniyle başladığını söyleyince stüdyo sessizliğe büründü.

MasterChef Türkiye'nin ön eleme turlarında dikkat çeken isimlerden biri de Elif Adatepe Gülşen oldu. İki çocuk annesi olan Gülşen, köfteli hünkarbeğendi yemeğiyle jüri karşısına çıktı. Ancak asıl dikkat çeken, hayat hikayesi oldu.

Yemek sunumunun ardından kick boks şampiyonu olduğunu açıklayan Gülşen, şefleri şaşkına çevirdi. Spora başlama nedenini anlatan yarışmacı, 2019 yılında Eyüp'te iftar için bulunduğu sırada açık alanda tacize uğradığını ve ardından darp edildiğini söyledi.

"HER ŞERDE BİR HAYIR VARDIR DERLER ŞEFİM"

Yarışmacı yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

“Her şerde bir hayır vardır derler ya şefim... Aslında spora başlama sebebim, başıma gelen ve şer diyebileceğim ama sonunda bana hayır getiren bir olay oldu. 2019 yılında, Ramazan ayında bir arkadaşımla iftara gitmiştik, hiç unutmuyorum. Eyüp'te, açık alanda bir parkta tacize uğradım. O tacizin ardından darp edildim. Kendimi o kadar güçsüz hissettim ki, ‘Benim artık bir şey yapmam gerekiyor’ dedim. Sonrasında spora başladım. Bir hocamızla tanıştım ve sporu sevdim.

Başta sadece kendimi savunmak için başlamıştım ama sonra o spora gerçekten bağlandım. Kemer sınavlarına girdim, başarıyla geçtim ve siyah kuşak oldum. Bir gün hocamız, spor salonunu kapatacağını söyledi. Ben de ‘Hocam kapatma, ben varım’ dedim. Ortak arıyordu ve ben onunla ortak oldum. Başlangıçta 13-14 öğrencimiz vardı ama biz orayı büyük bir aileye dönüştürdük. Şu an yaklaşık 150 öğrenciye ulaştık. Özellikle kız çocuklarına daha fazla önem vermeye çalıştım, çünkü onların da kendilerini savunmayı öğrenmesi gerekiyor.”

Gülşen, Somer Şef ve Mehmet Şef’ten aldığı “Evet” oylarıyla bir üst tura çıkmaya hak kazandı.