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MasterChef’te Zeynep yarışmacı arkadaşı Beyza’yı ağlattı! İzleyiciden tepki gecikmedi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Yeni bölümleriyle ekrana gelmeye başlayan TV8’in sevilen yarışmasının bu akşamki fragmanı yayınlandı. Bölüm tanıtımında kaybolan muhallebisi yüzünden Zeynep’in Beyza’ya yüklenmesi ve genç yarışmacıyı ağlatması tepki çekti.

Ekranların reytinglerde üst sıralarda yer alan programı MasterChef Türkiye tüm hızıyla devam ediyor. 6 Ağustos’taki bölümde Emre kaptanlığındaki mavi takım ile Ayşe kaptanlığındaki kırmızı takım kıyasıya rekabet etti ve sezonun ilk dokunulmazlık oyunu oynandı. Gecede yarışmacılar Ege mezelerini hazırladı. 

MASTERCHEF’TE ZEYNEP VE BEYZA ARASINDA GERGİN ANLAR

İzleyenlerden tam not alan MasterChef Türkiye’de, çekişmeli geçen dünkü bölümün ardından bu akşamki programın fragmanı yayınlandı. Tanıtıma Zeynep ile Beyza arasında yaşanan tartışma damga vurdu. 

MasterChef’te Zeynep yarışmacı arkadaşı Beyza’yı ağlattı! İzleyiciden tepki gecikmedi - 1. Resim

KAYBOLAN MUHALLEBİSİ YÜZÜNDEN BEYZA’YI SUÇLADI

Şefler, yarışmacılardan Laz böreği yapmasını istedi. Yarışma esnasında Beyza’nın ağladığı anlar izleyicinin dikkatinden kaçmadı. Zeynep, kaybolan muhallebisi yüzünden genç yarışmacıyı suçlayarak buna Beyza’nın sebep olduğunu söyledi. 

“Muhallebim yok, kayıp” diyen Zeynep’e Beyza “Ben dedim sana ‘yukarı koydum, git hallet. Çünkü benim zamanım kayboluyor. Benimki sığdı” diye karşılık verdi. Bunun üzerine Zeynep “Ama benimki içerdeydi. Sen niye benimkini çıkardın” diyerek sert çıktı. Daha sonra Beyza “Ben değiştirmedim yerini” dedi ve kendini savunurken gözyaşlarını tutamadı. 

MasterChef’te Zeynep yarışmacı arkadaşı Beyza’yı ağlattı! İzleyiciden tepki gecikmedi - 2. Resim

İZLEYİCİDEN TEPKİ: HIRSI GÖZÜNÜ KÖR ETMİŞ

Zeynep’in Beyza’ya yüklenmesi izleyiciyi de çıldırttı. Sosyal medyada kullanıcılardan tepkiler gecikmedi. Yapılan yorumlar arasında “Hırsı gözünü kör etmiş” , “Kalp kırıyor, yeter artık” cümleleri yer aldı.

Düzenleyen:  - Magazin
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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