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Mert Yazıcıoğlu sevenlerini üzen haberi açıkladı: "Köpek elimi kaptı"

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Mert Yazıcıoğlu sevenlerini üzen haberi açıkladı: &quot;Köpek elimi kaptı&quot;
Mert Yazıcıoğlu, Sağlık Sorunu, Yüz Felci, İşitme Kaybı, Empati, Haber
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

"Kızıl Goncalar" dizisinde "Cüneyd Efendi" karakterini canlandıran Mert Yazıcıoğlu, konuk olduğu "Empati" programında 2021 yılında yaşadığı sağlık sorunlarıyla ilgili konuştu. Ünlü oyuncu, "Sol kulağımda yüzde 30 işitme kaybı oldu, yüz felci geçirdim ve iyileşme sürecindeyken bir Rottweiler elimi ısırdı” dedi.

Son olarak "Kızıl Goncalar" dizisinde "Cüneyd Efendi" karakteriyle izleyici karşısına çıkan Mert Yazıcıoğlu, Ahmet Mümtaz Taylan’ın sunduğu "Empati" programına konuk oldu. Oyuncu, hem babasının vefatına dair duygularını hem de 2021 yılında yaşadığı sağlık sorunlarını samimiyetle paylaştı.

Mert Yazıcıoğlu sevenlerini üzen haberi duyurdu: "Köpek elimi kaptı" - 1. Resim

Programda Taylan’ın ‘Gerçekleşmeyen bir hayalin oldu mu, travması cebinde duruyor mu hâlâ?’ sorusu üzerine duygulanan Yazıcıoğlu, genç yaşta kaybettiği babasına dair şu sözleri dile getirdi:

Mert Yazıcıoğlu sevenlerini üzen haberi duyurdu: "Köpek elimi kaptı" - 2. Resim

“Babam ben 18 yaşındayken vefat etti. Babamla benim yaptığım bir şeyi izlemek isterdim."

"İYİLEŞME SÜRECİNDE BİR KÖPEK ELİMİ KAPTI"

Yazıcıoğlu, 2021 yılının hayatındaki en zorlu dönemlerden biri olduğunu belirtti. Peş peşe gelen sağlık sorunlarını şöyle anlattı:

Mert Yazıcıoğlu
Mert Yazıcıoğlu

“Sol kulağımda yüzde 30 işitme kaybı yaşadım. Ardından yüz felci geçirdim. İyileşme sürecindeyken bir Rottweiler köpek elimi kaptı.”

Mert Yazıcıoğlu sevenlerini üzen haberi duyurdu: "Köpek elimi kaptı" - 4. Resim

Mert Yazıcıoğlu sözlerine şöyle devam etti:

"İşitme kaybı kulak çınlamasıyla başladı. Yüz felci ise bir Bodrum esintisiyle başladı. Bodrum'da ilk boynum tutuldu, sonra dilim uyuşmaya başladı. Ardından nörolog arkadaşımı aradım. Kontroller yapıldı, bir tümör çıkmadı. Ertesi sabah bir kalktım, yüzümün sağ tarafında hareket yok. Burak Deniz de bir işe beni önerdi. Ben ertesi gün yüz felci olduğum için işe gidemedim. Bu devam ederse 'kamera arkasında ne iş yapabilirim?' diye düşündüm. Altı aylık bir tedavi sonrası toparladım."

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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