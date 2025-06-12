Sahra Işık anne oldu! Bebeğine koyduğu isim gündem oldu

Survivor yarışmasıyla hafızalarda yer edinen Sahra Işık Aybirdi, bebeğine kavuştu. İlk kez anne olmanın mutluluğunu yaşayan ünlü ismin bebeğinin ismi de ortaya çıktı.

Survivor yarışmasıyla adını geniş kitlelere duyuran Sahra Işık Aybirdi, ilk bebeğini kucağına aldı. Doğum sancılarının başlamasıyla hastaneye kaldırılan Işık, doğum öncesinde sosyal medya hesabından yaptığı duygusal paylaşımıyla takipçilerini duygulandırdı.

Bugün gerçekleşen doğumla birlikte Sahra Işık, ilk kez anne olmanın heyecanını yaşadı.

SAHRA IŞIK BEBEĞİNE 'PAMİR' İSMİNİ KOYDU

2019 yılında iş adamı İdris Aybirdi ile evlenen Sahra Işık, geçtiğimiz yıl yaptığı açıklamayla bebek beklediklerini duyurmuştu. Çift, bebeklerinin cinsiyetini Paris’te, Eyfel Kulesi önünde öğrendikleri özel bir anla paylaşmıştı. Erkek bebek bekleyen çift, minik oğullarına “Pamir” ismini verdi.

Doğumun ardından hem annenin hem de bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Işık, oğluyla birlikte çekilen ilk kareyi Instagram hesabından paylaşarak mutluluğunu takipçileriyle paylaştı.