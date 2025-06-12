Süreyya Yalçın'a büyük şok! Milyonluk yatının başına gelmeyen kalmadı

Sosyetik hayat tarzıyla sık sık magazin gündeminde yer alan Süreyya Yalçın, bu kez yaşadığı talihsiz bir olayla adından söz ettirdi. Bodrum Türkbükü’nde demirli bulunan, yaklaşık 30 milyon lira değerindeki üç motorlu lüks botu, geçtiğimiz günlerde etkili olan şiddetli fırtına sırasında ağır hasar aldı.

Lüks yaşantısıyla sık sık magazin gündeminde yer alan sosyetik isim Süreyya Yalçın, bu kez talihsiz bir olayla gündeme geldi. Bodrum Türkbükü’nde bağlı bulunan üç motorlu lüks botu, geçtiğimiz günlerde etkili olan şiddetli fırtına nedeniyle ağır hasar gördü.

Süreyya Yalçın

Sabah gazetesinin haberine göre, yaşanan fırtına sonrası botun içindeki birçok aksamın arızalandığı bildirildi. Yaklaşık 30 milyon lira değerindeki botun tamir sürecinin zaman alabileceği belirtiliyor.

SÜREYYA YALÇIN KİMDİR?

39 yaşında olan Süreyya Yalçın, 1984 yılında dünyaya geldi. 2008 yılında hayata gözlerini yuman Faruk Yalçın'ın kızı olan Süreyya Yalçın, aynı zamanda Fenerbahçe Spor Kulübü'nün eski başkanı Aziz Yıldırım'ın da kuzenidir.

Aslen Diyarbakır Ergani'li olan isim, servetiyle Forbes listesine de girmeyi başarmıştır. 2005 yılında Kerem Dürüst, 2008 yılında Önder Bekensir ile evlilik yaşayan Süreyya Yalçın, 2016 yılında ise Antakyalı iş adamı Ozan Baran ile evlenmiştir. Süreyya Yalçın 2016'dan bu yana Amerika-Miami'de yaşıyor.