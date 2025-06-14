Miras davasıyla gündemdeki Tuğçe Tayfur'un isyanı! "Yiğitlik işte böyle olur"

Babası Ferdi Tayfur'un vefatı sonrası miras kriziyle adından söz ettiren, kardeşleriyle davalık olan Tuğçe Tayfur, geçtiğimiz günlerde üçüncü defa anne olmanın mutluluğunu yaşadı. Eşi Muhammed Aydın ile kızlarına "Necla Hira" adını veren 37 yaşındaki şarkıcı, son olarak yaptığı sert açıklamayla magazin gündemine geldi.

Tuğçe Tayfur, gizli hesaplardan kendisi hakkında yorum yapan kişilere tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından video paylaşan ünlü şarkıcı, şu ifadeleri kullandı:

"Böyle gizli hesaplardan ahkam kesenler var, 3-5 kişi. Aynı soyisimdeler. Şu gizli hesaplarınızı kaldırın, öyle ahkam kesin bakayım! Sevenleri, başka akrabaları babamı paylaştıklarında böyle cinnet geçiriyorsunuz ya. Siz önce bir gizli hesaplarınızı kaldırın. Cumali ağabeye ya da ağabeyime laf etmeden önce gizli hesaplarınızı kaldırın, ondan sonra konuşun. Görün bakalım halk size ne cevap veriyor! Öyle yiğitlik olmuyor biliyor musunuz? Yiğitlik böyle olur, hesaplar açık ve böyle açık şekilde konuşuyoruz. Artık konuşmalarınıza dikkat edin, yavaş yavaş sinirleniyorum."