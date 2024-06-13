Müge Anlı'nın 'Turnike' görüntüleri ortaya çıktı! İşte sosyal medyada viral olan o anlar
Düzenleyen: Eda Narin / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Magazin Haberleri / Türkiye Gazetesi
Müge Anlı'nın Turnike isimli yarışma programına katıldığı görüntüler ortaya çıktı. Görüntüler sosyal medyada büyük ilgi gördü.
Tatlı Sert programı ile tüm Türkiye'nin tanıdığı Müge Anlı'nın yıllar öncesinden görüntüleri ortaya çıktı.
Turnike adlı bir programa katılan Anlı'nın görüntüleri sosyal medyada viral oldu.
Görüntülerde Anlı'nın programda verdiği cevaplara yer verildi.