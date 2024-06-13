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Müge Anlı'nın 'Turnike' görüntüleri ortaya çıktı! İşte sosyal medyada viral olan o anlar

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Müge Anlı'nın Turnike isimli yarışma programına katıldığı görüntüler ortaya çıktı. Görüntüler sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Tatlı Sert programı ile tüm Türkiye'nin tanıdığı Müge Anlı'nın yıllar öncesinden görüntüleri ortaya çıktı.

Müge Anlı'nın 'Turnike' görüntüleri ortaya çıktı! İşte sosyal medyada viral olan o anlar - 1. Resim

Turnike adlı bir programa katılan Anlı'nın görüntüleri sosyal medyada viral oldu. 

Müge Anlı'nın 'Turnike' görüntüleri ortaya çıktı! İşte sosyal medyada viral olan o anlar - 2. Resim

Görüntülerde Anlı'nın programda verdiği cevaplara yer verildi.

Müge Anlı'nın 'Turnike' görüntüleri ortaya çıktı! İşte sosyal medyada viral olan o anlar - 3. Resim

Düzenleyen:  - Magazin
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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