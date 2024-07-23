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Nagihan Karadere'nin hayatı kabusa döndü! Soluğu savcılıkta aldı

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Nagihan Karadere&#039;nin hayatı kabusa döndü! Soluğu savcılıkta aldı
Nagihan Karadere, Taciz, Soruşturma, Haber

Magazin Haberleri

Survivor yarışmacısındaki performansı ve açıklamalarıyla çok konuşulan Nagihan Karadere bu kez farklı bir konu ile gündeme geldi. Ünlü ismin hayatı telefonuna gelen isimsiz bir arama nedeniyle kâbusa döndü. Uzun bir süredir tanımadığı bir isimden telefon alan Karadere daha fazla dayanamayıp savcılığa koştu.

Survivor yarışmasındaki tavırları ve açıklamalarıyla bir an olsun gündemden düşmeyen Nagihan Karadere, geçtiğimiz yıldan beri tanımadığı bir kişiden taciz telefonları alıyor.

Savcılığa suç duyurusunda bulunan Karadere, arayan kişinin huzurunu bozduğunu belirtip "Aramızda hiçbir tanışıklık ve husumet olmamasına rağmen sürekli arıyor ve dalga geçiyor" dedi.

Nagihan Karadere'nin hayatı kabusa döndü! Soluğu savcılıkta aldı - 1. Resim

ŞİKAYET ÜZERİNE SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Sabah’ın haberine göre, Nagihan Karadere, şüpheli şahsın kendisini takıntı haline getirdiğini, bulduğu her fırsatta farklı numaralardan arayarak rahatsız ettiğini belirtti.

Nagihan Karadere'nin hayatı kabusa döndü! Soluğu savcılıkta aldı - 2. Resim

Dilekçede, şüphelinin telefon numarası belirtildi ve kimliğinin tespit edilip hakkında 'kişilerin huzur ve sükununu bozma' suçundan dava açılması talep edildi. Savcılık şikayet üzerine soruşturma başlattı.

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