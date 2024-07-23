Nagihan Karadere'nin hayatı kabusa döndü! Soluğu savcılıkta aldı

Düzenleyen: Ceylan Yıldız 23 Temmuz 2024 09:51 - Güncelleme: 23 Temmuz 2024 10:04 - Güncelleme:

Nagihan Karadere, Taciz, Soruşturma, Haber

Magazin Haberleri

Survivor yarışmacısındaki performansı ve açıklamalarıyla çok konuşulan Nagihan Karadere bu kez farklı bir konu ile gündeme geldi. Ünlü ismin hayatı telefonuna gelen isimsiz bir arama nedeniyle kâbusa döndü. Uzun bir süredir tanımadığı bir isimden telefon alan Karadere daha fazla dayanamayıp savcılığa koştu.