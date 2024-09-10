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Haberler > Magazin > Narin’in öldürülmesini çığlık atıp şova dökmüşlerdi! Beyaz TV sunucusu Hande Sarıoğlu’ndan skandal savunma

Narin’in öldürülmesini çığlık atıp şova dökmüşlerdi! Beyaz TV sunucusu Hande Sarıoğlu’ndan skandal savunma

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Beyaz TV’de ekrana gelen ‘Söylemezsem Olmaz’ adlı magazin programının sunucuları Diyarbakır’da katledilen Narin Güran için çığlık atmıştı. O anlar sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Tepki çeken hareket sonrası sunucu Hande Sarıoğlu’ndan skandal bir açıklama geldi.

Diyarbakır Bağlar’da kaybolan Narin Güran’ın cansız bedeni kaybının 19. gününde bulundu. Küçük Narin’in ölümü tüm Türkiye’yi acıya boğarken, Beyaz TV’deki ‘Söylemezsem Olmaz’ isimli programdaki sunucular Narin için skandal bir hareket başlattı. 

Narin’in öldürülmesini çığlık atıp şova dökmüşlerdi! Beyaz TV sunucusu Hande Sarıoğlu’ndan skandal savunma - 1. Resim

Hande Sarıoğlu, Didem Delen, Pınar ve Bilal Özcan’ın başlattığı, ‘Narin için çığlık’ adını verdikleri anlamsız hareket sosyal medyada tepki çekti. Sosyal medyada kullanıcılar “Reyting için yaptığınız çok belli” , “Dalga mı geçiyorsunuz” , “Böyle bir olayı şova çevirdiniz” gibi ifadelerle eleştirilerde bulundu. 

Narin’in öldürülmesini çığlık atıp şova dökmüşlerdi! Beyaz TV sunucusu Hande Sarıoğlu’ndan skandal savunma - 2. Resim

HANDE SARIOĞLU SAÇMALIĞI SAVUNDU

Tepkilerin ardından sunucu Hande Sarıoğlu, bugünkü programında anlamsız harekete dair açıklama yaptı. Amaçlarının dikkat çekmek olduğunu ve bunu da başardıklarını söyleyen Sarıoğlu’nun tuhaf savunması ağızları açık bıraktı.

Hande Sarıoğlu, canlı yayında şu sözleri sarf etti: 

“Dünkü yayınımızda biz Narin’i konuşurken bir yere dikkat çekmek istedik. ‘Küçük kız çocuklarımızın çığlığı olalım’ dedik. Ve biz burada o esnada bir çığlık attık ekip arkadaşlarımızla birlikte. Aslında sesimizi duyurmuşuz şu an gündemde bu çığlığımız konuşuyorlar. Bu çok güzel bir farkındalık. Hani şu vardır ya, bir yere dikkat çekmek istersin ama ona dikkat çekmek için önce saçma sapan bir şeyle giriş yapıp ‘Evet sayın seyirciler, sizin dikkatinizi çekebildikse asıl konumuza gelelim’ diye devam ederiz. Aslında biz böyle bir farkındalık yapmak istedik. Bizim burada yaptığımız bir çığlık ‘Bunlar ne yapıyor’ diye size sorgulatabilir. Ama bakın şu an gündem bu, bunu konuşuyorsunuz. Çünkü orada sizin sadece kız çocuğunuza sahip çıktığınız bir durum söz konusu değil. Oradaki coğrafyada bazı durumlar yaşanıyor ve artık gerçekten buna bir dur dememiz gerekiyor ki bir daha başka Narin’ler de 8 yaşında böyle toprağa verilmesin.”

Düzenleyen:  - Magazin
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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