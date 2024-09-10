Reyting için bunu da yaptılar! Söylemezsem Olmaz ekibinin ‘Narin için çığlık’ hareketi tepki topladı

Diyarbakır’da kaybının 19. gününde cesedi bulunan 8. yaşındaki Narin’in ölümü Türkiye’yi acıya boğdu. Narin’in cinayetine ilişkin tepkiler büyürken, Söylemezsem Olmaz sunucuları “Narin için çığlık” hareketi başlattı. O anlar sosyal medyada kısa sürede yayıldı ve tuhaf görüntüler eleştiri aldı. Seyircilerin izlerken şaşkınlık yaşadığı video için yorumlar peş peşe geldi.

Narin Güran cinayetinde amcaya kim yardım etti? Ekipler arka koltuktaki gizemin peşinde

Narin Güran cinayetinde amcaya kim yardım etti? Ekipler arka koltuktaki gizemin peşinde

Merkez Bağlar ilçesi Tavşantepe Mahallesi’nde 21 Ağustos’ta kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran’ın cesedi, arama çalışmalarının 19’uncu gününde mahalleye 2 kilometre mesafedeki Eğertutmaz Deresi’nde çuval içinde üzeri taşla kapatılarak gizlenmiş halde bulunmuştu. Narin’in cinayetine ilişkin aile üyeleri dahil 25 kişi gözaltına alındı.

NARİN İÇİN ÇIĞLIK ATTILAR

Ünlü isimlerden Narin’in ölümüne ilişkin paylaşımlar peş peşe gelirken, Beyaz TV’deki Söylemezsem Olmaz sunucuları tepkilerini ilginç bir şekilde gösterdi.

Hande Sarıoğlu, Didem Delen, Bilal Özcan ve Pınar Eliçe’den oluşan ekip ‘Narin için çığlık’ hareketi başlattı. Sunucuların bu tavrı sosyal medyada eleştirileri beraberinde getirdi.

“DALGA MI GEÇİYORSUNUZ”

O anlar izleyici tarafından tuhaf karşılandı ve birçok yorum geldi.

X’te (eski adıyla Twitter) “Reyting için yaptığınız çok belli” , “Dalga mı geçiyorsunuz” , “Siz program sunmayın” , “Narin için attığınız çığlık samimi gelmedi, şov konusu yapmanız kalitenizi gösterdi” gibi yorumlar yapıldı.

NE OLMUŞTU?

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran için arama çalışması başlatılmış, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Tavşantepe Mahallesi Muhtarı ve aynı zamanda Narin Güran'ın amcası S.G, 2 Eylül'de çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, 8 Eylül’de kaybolan Narin Güran'ın kıyafetleriyle Eğertutmaz Deresi kenarında çuval içinde üzeri taşla gizlenmiş vaziyette saat 08.45 sıralarında ölü bulunduğunu açıklamıştı.

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24 KİŞİ GÖZALTINDA

Zorluoğlu, "İlk bulgulara göre kayıp Narin Güran'ın öldürüldükten sonra bir çuvalın içerisine konulup dere kenarına getirildiği, çuvalla birlikte derenin kenarında suyun içerisine yerleştirildiği, üzerinin ağaç dalları ve taşlarla şüphe uyandırmayacak şekilde ve doğal bir görüntü verilerek kapatıldığı anlaşılmıştır" ifadelerini kullanmıştı.

Soruşturma kapsamında, aralarında Narin Güran'ın annesi, babası, iki ağabeyi, dört amcası ve tutuklanan amcası S.G'nin eşinin de bulunduğu 24 kişi gözaltına alınmıştı.