Neslim Güngen'in para kasası Gülşah Saraçoğlu'nun eski sevgilisi çıktı

İstanbul merkezli 25 ilde fenomenlere yönelik yürütülen kara para aklama soruşturması kapsamında gözaltına alınan Neslim Güngen'in para kasasının, bir dönem modacı Gülşah Saraçoğlu ile sevgili olan Gökhan Göz olduğu belirlendi. Göz'ün firari olarak arandığı ortaya çıktı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'fenomenlere' yönelik yürütülen soruşturma kapsamında çok sayıda şüpheliyi takibe aldı.

Gözaltına alınan Neslim Güngen'in para kasasının, daha önce Şile'de bir restoranda silah teşhirinde bulunan ve ihbar üzerine lokantaya giden polis ekiplerinin önünde silah sallayan Gökhan Göz olduğu ortaya çıktı.

O tarihlerdeki görüntüleri sosyal medyada büyük tepki çeken şüpheli Göz'ün, bir süre magazin dünyasında da adı sıkça anılmıştı. Neslim Güngen'in 'gizli para kasası' olduğu ileri sürülen iş adamı Gökhan Göz'ün, adresinde bulunamadığı ve firari olarak arandığı aktarıldı.

Göz'ün soruşturma dosyasında da adının 'şüpheli' sıfatıyla yer aldığı kaydedildi. Gökhan Göz; Gülşah Saraçoğlu, Fatoş Yelliler, Sera Tokdemir ve Bircan Bali ile yaşadığı ilişkilerle adından söz ettirmişti.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kara para aklama ve nitelikli dolandırıcılık suçu kapsamında yürütülen soruşturma doğrultusunda çok sayıda kişiyi yakın takibe almış, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporu ile 25 ilde eş zamanlı operasyon düzenlenmişti. Sosyal medya fenomenlerinin banka hesap hareketleri, bağlantılı oldukları kişi ya da kişiler geniş çaplı olarak incelenirken önceki gün güzellik merkezi sahibi Neslim Güngen ile eşi İnanç Güngen ve beraberindeki 63 şüpheliye yönelik yapılan baskınlarda 61 kişi yakalanmıştı. 134 adrese yönelik düzenlenen operasyonda Neslim Güngen, eşi İnanç Güngen ile çok sayıda kişi "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Suçtan Kaynaklanan Malvarlığın Değerlerini Aklama, Resmi Belgede Sahtecilik ve Nitelikli Dolandırıcılık" suçlarından gözaltına alınmıştı.