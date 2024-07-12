Neslim ve İnanç Güngen çifti ‘kara para’dan adliyede! Gözyaşlarına engel olamadı

Kara para aklama ve resmi belgede sahtecilik kapsamında düzenlenen fenomenlere yönelik soruşturma sürüyor. "Kuyu-8" operasyonları kapsamında gözaltına alınan ve aralarında fenomen Neslihan Güngen ile eşi İnanç Güngen'in de bulunduğu 45 zanlı adliyeye sevk edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "suçtan kaynaklanan mal varlığının değerlerini aklama", "resmi belgede sahtecilik" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlarına ilişkin çalışma kapsamında 25 ilde düzenlenen operasyonlarda yakalanan 65 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

İnanç Güngen - Neslim Güngen

Sosyal medyada "Neslim Güngen" olarak bilinen Neslihan Güngen ile İnanç Güngen'in de aralarında bulunduğu 45 şüpheli, sağlık kontrolünün ardından Küçükçekmece Adliyesine gönderildi.

NESLİM GÜNGEN GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Elleri kelepçeli şekilde adliyeye götürülen Neslim Güngen’in o sırada gözyaşlarına hakim olamadığı anlar kameralara yansıdı.

20 ŞÜPHELİ SERBEST

Emniyetteki ifade işlemleri tamamlanan 20 şüpheli ise savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

SAHTE USTALIK SERTİFİKALARINI 20 BİN LİRAYA SATMIŞLAR

Yürütülen kara para aklama soruşturması doğrultusunda yeni ayrıntılara ulaşıldı. Söz konusu güzellik merkezlerinin Sağlık Bakanlığı yetkililerince denetime tutulmadığı ortaya çıkarken, şüphelilerin Ankara’da 2 bin liraya bastırdıkları sahte ustalık sertifikalarını, bayiliğe dayalı franchising türü imtiyaz hakkı elde eden şirketlere 20 bin liraya sattıkları iddia edildi. Ayrıca yapılan incelemelerde söz konusu bayilerin birçoğunun sisteme kayıtlı belgelerinin bulunmadığı ortaya çıktı. Söz konusu şüphelilere ait şirketlerin hesaplarına bloke koyan MASAK’ın, şüphelilere ait şirketlerde ‘ticari faaliyet’ adı altında dolaşıma sokulan 1 buçuk milyar liralık finans ağını mercek altına aldığı ve soruşturmanın o rapor doğrultusunda başlatıldığı anlaşıldı.

“KOLAJEN İP TEDAVİSİ” VE “GENÇLEŞTİRME İP TEDAVİSİ TUZAĞI”

Emniyet ekiplerince yapılan çalışmalarda herhangi bir niteliği bulunmayan yumak ipler ile marketten alınan sıradan nemlendirici kremlere kendilerine ait marka etiketi basarak “kolajen ip tedavisi” ya da “gençleştirme ip tedavisi” şeklinde pazarlama yapıldığı belirlendi.

1,5 MİLYARLIK HESAP HAREKETİ! ÖDEMELER BANKA KANALIYLA DEĞİL

Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde ayrıca bayilik anlaşması yapmak isteyen kişilerden isim hakkı adı altında yüksek miktarda para talebinde bulunulduğu ve bu ödemelerin banka kanalıyla değil taşınır veya taşınmaz malların bedelsiz devri şeklinde gerçekleştirildiği ortaya çıktı. Mali polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda Neslihan Güngen ve eşi İnanç Güngen tarafından yönetilen şirketler arasında 1,5 milyar liralık hesap hareketi olduğu ve bunun MASAK tarafından yapılan incemeler sonunda ortaya çıkarıldığı anlaşıldı.

25 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON DÜZENLENMİŞTİ

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 25 ilde düzenlenen operasyonlarda, aralarında sosyal medya fenomeni olarak bilinen güzellik merkezleri sahibi Neslihan Güngen ve eşi İnanç Güngen'in de bulunduğu 65 zanlı gözaltına alınmıştı.

Şüphelilerden birinin Mali Suçları Araştırma Kurulunca (MASAK) yetkilendirilen vergi müfettişi olduğu ve Neslihan Güngen ile kayıt dışı görüşme talebinde bulunduğu belirtilmişti.

Soruşturma kapsamında bazı lüks araçlar ile güzellik merkezlerinde kullanılan ve UTS kayıtları olmayan epilasyon, cilt bakım makinesi, bölgesel zayıflama ve sıkılaştırma cihazı, buhar makinesi gibi çeşitli cihazlar ile yasa dışı ilaç ve kozmetik ürünlerine el konulmuştu.