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Nilüfer ne zaman emekli olacağını açıkladı!

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Nilüfer ne zaman emekli olacağını açıkladı!

Magazin Haberleri

Şarkıcı Nilüfer, geçtiğimiz günlerde Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda konser verdi. Ünlü isim, “Bir yıl sonra 70 yaşıma gireceğim. Allah izin verirse en az 10 yıl daha sahnelerde sizlerle birlikte olmak istiyorum” ifadelerini kullandı.

Yaz turnesi kapsamında İstanbul'da sahne alan Nilüfer, iki farklı kıyafetle sahneye çıktı. Şarkıcı sahnede sevilen şarkılarını seslendirdi.

Konser alanı tıklım tıklım dolduran müzikseverlere şarkılarıyla büyük bir coşku yaşatan Nilüfer, hemen hemen her şarkısında kendisine eşlik eden binlerce hayranına teşekkür etti.

Nilüfer ne zaman emekli olacağını açıkladı! - 1. Resim

Yaşamayı çok sevdiğini dile getiren Nilüfer, “Bir yıl sonra 70 yaşıma gireceğim. Allah izin verirse en az 10 yıl daha sahnelerde sizlerle birlikte olmak istiyorum” dedi.

NİLÜFER KİMDİR?

İstanbul'un Cihangir semtinde 31 Mayıs 1955'te dünyaya gelen Nilüfer Yumlu, Türk pop müziğinin en önemli isimlerinden biri olarak kabul edilir. Müzikle iç içe bir ailede büyüyen Nilüfer, babası Cemil Yumlu'nun piyano çalması ve annesi Zeynep Lütfiye Yumlu'nun Türk sanat müziği şarkıları söylemesiyle erken yaşta müzikle tanıştı.

Eğitim hayatına Firuzağa İlkokulu'nda başlayan Nilüfer, 11 yaşındayken babasını kaybetmenin üzüntüsünü yaşarken aynı yıl İtalyan Ortaokulu'nu kazandı. Liseden sonra ise müzik tutkusunu takip ederek Altın Plak Ses Yarışması'na katıldı ve birincilik unvanını elde etti. Bu başarı, Nilüfer'in müzik kariyerinde önemli bir dönüm noktası oldu.

Düzenleyen:  - Magazin
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