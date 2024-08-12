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Nusret’e gidip 7 kişinin yediği hesabı paylaştı, sosyal medya ikiye bölündü

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Nusret’e gidip 7 kişinin yediği hesabı paylaştı, sosyal medya ikiye bölündü

Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Sosyal medyada bir kişi, kendine özgü tarzıyla popüler hale gelen ve Instagram’da 53.4 milyon takipçisi Nusret’in restoranına gitti. 7 kişin yediği yemeğe gelen hesap sosyal medyayı ikiye böldü. Bazıları ödenen parayı fazla bulurken, bazıları ise “Çok normal” yorumunu yaptı.

Sosyetik kasap Nusret Gökçe’nin Etiler’deki restoranında kesilen bir fiş sosyal medyada gündem oldu. Gelen hesap X’te gündeme oturdu. 
Dünyanın birçok bölgesinde restoranları bulunan Nusret Gökçe, konuşulmaya devam ediyor. Ünlü şefin bir takipçisi, 6 arkadaşıyla beraber Nusret’in Etiler’deki restoranına gitti. Kesilen fişte 7 kişilik gruba gelen 16 bin 732’lik rakam dikkat çekti. 

Nusret’e gidip 7 kişinin yediği hesabı paylaştı, sosyal medya ikiye bölündü - 1. Resim

Gelen hesap sosyal medyayı ikiye böldü. Bazı kullanıcılar 7 kişi için gelen hesabın normal olduğunu belirterek “Nusret bile ucuzlamış” , “7 kişi Nusret’te 16 bin anormal değil sanki” yorumlarında bulundu.

Bazıları ise “Helalinden kazanılan para bu kadar kolay harcanmaz” , “Biliyorsunuz bu hesabın geleceğini, görgüsüz gibi fişi paylaşmayın” dedi.

Düzenleyen:  - Magazin
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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